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Airbnb запретил хозяевам требовать у жильцов убирать и мыть посуду 0 415

Бизнес
Дата публикации: 21.10.2026
Euronews
Изображение к статье: уборка помещения

Хозяевам больше не разрешено просить гостей делать что-либо, что требует значительных усилий или времени либо обычно выполняется уборщиком.

Одна из самых частых жалоб на проживание в Airbnb — навязанные обязанности при выезде, например необходимость снимать постельное бельё или выносить мусор.

Теперь сервис краткосрочной аренды обновил свои правила и запретил хозяевам включать такие задачи в перечень домашних правил.

Согласно его обновлённой политике сообщества, от гостей нельзя требовать действий, которые «занимают значительные усилия или время либо обычно выполняются уборщиком».

Например, хозяин не может обязать вас мыть и убирать посуду, но может попросить сложить использованную посуду в раковину.

В заявлении, направленном в Euronews Travel, Airbnb пояснил: «Правила дома помогают гостям понять ожидания хозяев, но мы слышали от нашего сообщества, что они могут быть запутанными, обременительными и сложными в соблюдении.

Поэтому мы переработали их, чтобы сделать их проще для поиска и понятнее для настройки, дополнив новой политикой, которая делает требования разумными и исключает неприятные сюрпризы».

Обновлённые правила проживания в Airbnb

В рамках обновления домашние правила теперь отображаются на странице объявления, во вкладке поездок и в напоминаниях о бронировании.

Существует семь стандартных правил, которые хозяева могут указывать: время заезда и выезда, максимально допустимое число гостей, отношение к курению, необходимость согласования размещения домашних животных, установленные часы тишины, а также условия для коммерческой фото- и видеосъёмки.

Хозяева также смогут добавлять «разумные» просьбы, причём обновлять их можно в любой момент.

Airbnb будет помечать запросы, которые не соответствуют новой политике, и хозяевам придётся либо удалить их, либо подать апелляцию.

Плата за уборку должна покрывать только стандартную подготовку жилья к следующему гостю, и хозяевам запрещено взимать оплату за то, что гость не выполнил действия, перечисленные в задачах при выезде.

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#туризм #уборка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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