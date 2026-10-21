Об этом bb.lv сообщила Латвийская организация верификации лекарственных средств (ЛОВЛ), ссылаясь на данные Инспекции здравоохранения.

Руководитель Фармацевтического департамента Инспекции здравоохранения Рихард Бурмистрис рассказал, что специалисты ведомства выявляют нелегальные или поддельные лекарства, а также получают сообщения о препаратах, приобретённых за пределами официальной системы торговли — на неизвестных сайтах, в социальных сетях или у частных лиц.

Какие лекарства подделывают чаще всего

За первые девять месяцев этого года через систему оповещения Европейского союза поступили сообщения о 177 случаях подделки лекарственных препаратов.

Чаще всего подделывали лекарства, применяемые в дерматологии и косметологии, препараты для лечения сахарного диабета второго типа и контроля массы тела, а также медикаменты для лечения различных онкологических заболеваний.

Где, по мнению жителей, продают подделки

Опрос, проведённый ЛОВЛ совместно с исследовательским центром SKDS, показал, что жители Латвии чаще всего связывают риск покупки поддельных рецептурных препаратов с интернетом и другими неофициальными каналами торговли.

На вопрос о том, где легче всего приобрести поддельные рецептурные лекарства, респонденты ответили следующим образом:

Почти 60% назвали интернет.

52% указали платформы для общения, например Telegram.

46% считают, что поддельные лекарства можно приобрести у частных лиц.

33% упомянули рынки.

Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

При этом 24% опрошенных допускают, что поддельные рецептурные препараты могут продаваться даже в официально зарегистрированных аптеках Латвии. Однако 60% респондентов не верят в такую возможность.

По словам Бурмистриса, представления жителей о наиболее рискованных каналах покупки лекарств совпадают с информацией, которой располагает Инспекция здравоохранения.

Почему в аптеках лекарства проверяют дважды

Президент Латвийского общества фармацевтов Зане Мелберга подчеркнула, что в лицензированных аптеках рецептурные лекарства перед выдачей пациенту проходят цифровую проверку подлинности.

Если система обнаруживает несоответствие, препарат пациенту не выдают.

Мелберга призывает жителей не рисковать здоровьем, приобретая медикаменты на непроверенных интернет-ресурсах, и доверять официальным аптекам.

Председатель правления ЛОВЛ Инесе Эрдмане также отметила, что действующая в Латвии система верификации позволяет проверять рецептурные лекарства до их выдачи, препятствуя попаданию подделок в легальный оборот. Аналогичная система действует по всей Европе.

ЛОВЛ напоминает, что к предложениям приобрести рецептурные лекарства в социальных сетях, мессенджерах и интернет-магазинах необходимо относиться критически. Безопасным местом приобретения таких препаратов являются лицензированные аптеки и медицинские учреждения.

Что показало исследование

Опрос ЛОВЛ и SKDS проводился в начале 2026 года в интернете по всей Латвии. В нём приняли участие 1005 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.