Во вторник, 20 октября, клиенты Revolut в Латвии и других странах столкнулись с серьезными перебоями: не проходили платежи, не работали переводы и возникали проблемы с доступом к счетам. Причиной оказался сбой облачной инфраструктуры Google, затронувший не только цифровой банк, но и другие компании и учреждения. К утру среды работа сервисов Revolut в Латвии, согласно официальной странице состояния услуг, восстановлена.

Масштабные технические неполадки, которые во вторник нарушили работу цифрового банка Revolut, оказались связаны с проблемами у одного из крупнейших мировых поставщиков облачных услуг — Google Cloud, пишет LA.lv.

С перебоями столкнулись клиенты в разных странах, включая Латвию. Пользователи жаловались в социальных сетях, что не могут открыть банковское приложение, перевести деньги, расплатиться картой или снять наличные.

Для некоторых клиентов ситуация оказалась особенно неприятной: средства оставались на счетах, но временно воспользоваться ими было невозможно.

Что стало причиной сбоя Revolut

Как сообщают Reuters, Associated Press и Euronews, причиной неполадок стал технический инцидент в инфраструктуре Google Cloud.

Во вторник утром проблемы с электроснабжением затронули лондонский регион облачной платформы. Это привело к нарушениям работы сети и сбоям в сервисах, использующих инфраструктуру Google.

Поскольку Revolut также зависит от Google Cloud, последствия быстро отразились на работе банковских услуг. При этом проблема не была связана с действиями клиентов или неисправностью их телефонов.

Банк заверил, что деньги клиентов в безопасности

Revolut подтвердил наличие технических проблем, затронувших сразу несколько сервисов. На фоне многочисленных жалоб банк заверил пользователей, что их деньги и персональные данные находятся в безопасности.

Компания также сообщила, что специалисты работают над восстановлением услуг, и принесла извинения клиентам. Однако устранение последствий заняло несколько часов.

Даже после того, как Google объявил о восстановлении работы инфраструктуры для большинства клиентов, отдельные сервисы Revolut продолжали испытывать трудности.

По информации Reuters, около 20:00 во вторник по латвийскому времени на британской странице состояния Revolut только шесть из 27 перечисленных сервисов были обозначены как работающие.

Проблемы сохранялись, в частности, с карточными платежами, банковскими переводами, снятием наличных, обменом валюты и торговлей ценными бумагами.

Пострадал не только Revolut

Сбой Google Cloud затронул значительно больше организаций, чем один цифровой банк.

О перебоях сообщали британские банки Lloyds, Halifax и HSBC. Неполадки также возникли у почтовых и курьерских компаний, платформ недвижимости и отдельных государственных учреждений.

По данным The Guardian, технические проблемы даже нарушили проведение некоторых дистанционных судебных заседаний в Великобритании, поскольку используемая для них видеоплатформа оказалась недоступна.

Хотя технический инцидент произошел в лондонском регионе Google Cloud, последствия ощутили пользователи в разных странах Европы.

Это связано с тем, что цифровые сервисы могут использовать инфраструктуру, физически расположенную за пределами страны, где находятся их клиенты.

Работает ли Revolut в Латвии 21 октября?

В среду, 21 октября, на официальной латвийской странице состояния услуг Revolut все перечисленные сервисы отмечены как работающие. Это касается доступа к приложению, платежей по картам, денежных переводов, снятия наличных и других банковских операций. Таким образом, согласно опубликованной банком информации, массовый сбой устранен.

Если у клиента по-прежнему возникают проблемы с конкретным платежом или переводом, стоит проверить статус операции в приложении Revolut. При необходимости можно обратиться в службу поддержки.

Google, в свою очередь, пообещал опубликовать подробный технический анализ причин инцидента после завершения внутреннего расследования.

Масштабный сбой показал, насколько сильно повседневные финансовые операции зависят от работы облачной инфраструктуры: неполадки у одного технологического поставщика способны одновременно нарушить работу множества независимых сервисов.