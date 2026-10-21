Во вторник, 20 октября, миллионы клиентов цифрового банка Revolut столкнулись с серьёзными проблемами: одни не могли войти в приложение, у других перестали проходить платежи по картам, третьи лишились возможности переводить и снимать деньги. Неполадки затронули пользователей в разных странах Европы, включая Латвию.
Позднее выяснилось, что причиной стал технический сбой в облачной инфраструктуре Google, вызванный проблемами с электропитанием.
Деньги на счету есть, но воспользоваться ими нельзя
Первые сообщения о неполадках появились утром 20 октября. Клиенты Revolut жаловались, что приложение выдаёт сообщения об ошибках и предлагает повторить попытку позже.
Однако проблема оказалась значительно серьёзнее обычной недоступности мобильного приложения. У пользователей возникали трудности с оплатой покупок банковскими картами, снятием наличных в банкоматах и денежными переводами.
Временные ограничения затронули также регистрацию новых пользователей и операции с криптовалютами.
Revolut подтвердил масштабный сбой и заверил, что средства клиентов и их персональные данные находятся в безопасности. Компания сообщила, что специалисты приступили к устранению неполадок сразу после их обнаружения.
Причину нашли не в банке
Как выяснилось позднее, источником проблем стала инфраструктура Google Cloud — облачной платформы, услугами которой пользуются многие крупные компании, включая Revolut.
20 октября Google сообщил о повышенном количестве ошибок и периодических сбоях сетевого соединения в европейском регионе своей инфраструктуры
europe-west2, расположенном в Лондоне.
По информации Reuters, причиной стал инцидент с электропитанием, который нарушил работу облачных сервисов.
Вечером Revolut подтвердил, что временные перебои в работе приложения были вызваны сбоем Google Cloud. Компания заявила об устранении проблемы и восстановлении услуг.
Пострадал не только Revolut
Последствия технической аварии почувствовали пользователи целого ряда британских банков и онлайн-сервисов.
Сообщения о неполадках поступали от клиентов Lloyds Bank и HSBC. Сбои также затронули работу отдельных сервисов британской Национальной службы здравоохранения (NHS), почтового оператора Royal Mail, службы доставки DPD и портала недвижимости Rightmove.
Таким образом, проблема, возникшая в облачной инфраструктуре одного технологического гиганта, отразилась на работе сразу нескольких отраслей — от банковских услуг до доставки посылок и государственных сервисов.
Что произошло с деньгами клиентов?
Во время сбоя Revolut неоднократно подчёркивал, что деньги и данные пользователей остаются в безопасности.
Это означает, что невозможность провести платёж или войти в приложение сама по себе не свидетельствовала о пропаже средств со счетов.
К вечеру 20 октября компания объявила о восстановлении услуг. Google также сообщил, что последствия аварии в его облачной инфраструктуре в основном устранены.
Почему одна авария вызвала столько проблем?
Происшествие вновь привлекло внимание к зависимости финансовых организаций от крупных поставщиков облачных технологий.
Современные банки используют такие платформы для обработки данных и обеспечения работы цифровых сервисов. Это позволяет обслуживать огромное количество клиентов, но одновременно создаёт риски: серьёзная техническая авария у поставщика инфраструктуры способна нарушить работу сразу нескольких финансовых учреждений.
Как сообщает Reuters, британские и европейские регуляторы уже уделяют повышенное внимание зависимости финансового сектора от ограниченного числа крупных облачных провайдеров. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) изучает последствия произошедшего сбоя совместно с пострадавшими компаниями.
Для клиентов Revolut в Латвии и других странах Европы этот случай стал напоминанием о том, что даже крупный цифровой банк может временно оказаться недоступным из-за технической проблемы, возникшей далеко за пределами страны.
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