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Рижская дума застряла в доцифровом веке. Но прогресс есть – целых 0,01 процентного пункта 0 204

Бизнес
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума

Лишь одна из 7-8 услуг в городе риге оказывается электронно, явствует из отчёта исполнительный директор города Янис Ланге.

Янис Ланге по профессии экономист, имеет степень магистра в области менеджмента. С 2008 года он работал членом правления и директором по финансам и административному управлению государственного ООО Latvijas Valsts ceļi, а в 2013 году стал председателем правления этого предприятия. С 2018 года занимал должность председателя совета государственного АО Latvijas dzelzceļš, а исполнительным директором Риги является с апреля 2021 года.

Поэтому отчёт, представленный Рижской думе, весьма систематизирован. В нём, к примеру, отражён ход цифровизации столичной администрации. Доля электронных услуг достигла — не падайте духом и со стула — 13,73%, причём с I полугодия прошлого года увеличилась лишь на 0,01 процентного пункта. Хотя число открытых баз данных муниципалитета, доступных рижанам, выросло: теперь их 79 против 64 годом ранее.

В любом случае до статуса «цифровой державы», которым любят щеголять наши VIP, работе чиновников мэрии ещё далеко. Например, процедура закупки в Риге теперь длится в среднем 100,2 дня — в полтора раза дольше, чем годом ранее. Число жалоб на закупки самоуправления, повлёкших негативные последствия для него, выросло на 150%!

Что касается неиспользуемого, но обслуживаемого Ригой имущества, расходы по этой статье увеличились на 71,4%. Зато сейчас самоуправление администрирует 68 договоров о безвозмездном пользовании городской собственностью, заключённых с неправительственными организациями, обществами жителей микрорайонов и другими неравнодушными горожанами.

В I полугодии на проекты таких структур было выделено 245 427,84 евро — более чем на 20 тысяч евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Понятно, выборы…

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#финансы #технологии #цифровизация
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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