С 1 ноября 2026 года при ввозе в Латвию посылок из стран за пределами Европейского союза начнет действовать новый сбор за обработку — два евро за каждую товарную позицию. Он будет взиматься дополнительно к таможенным пошлинам и НДС. Изменения затронут в том числе покупки в интернет-магазинах Китая, США и Великобритании, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

С 1 ноября вступят в силу новые требования законодательства Европейского союза, предусматривающие введение сбора за обработку посылок, поступающих из третьих стран. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Размер нового сбора — два евро за каждую товарную позицию в посылке, а не за посылку целиком.

Изменения затронут товары, заказанные в интернет-магазинах и на платформах электронной коммерции за пределами ЕС. В частности, речь идет о покупках из Китая, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран, не входящих в Евросоюз.

Сколько придется платить за посылку

СГД напоминает, что с 1 июля 2026 года в ЕС отменено освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Теперь за каждую товарную позицию в таких посылках взимается фиксированная пошлина в размере трех евро.

С 1 ноября к ней добавится новый сбор за обработку — два евро за позицию.

Таким образом, при заказе товаров стоимостью до 150 евро расходы будут следующими:

Число товарных позиций Таможенная пошлина Новый сбор Всего без НДС 1 3 € 2 € 5 € 2 6 € 4 € 10 € 3 9 € 6 € 15 € 5 15 € 10 € 25 €

Например, если в посылке находятся товары трех разных позиций, общая сумма таможенной пошлины и сбора за обработку составит 15 евро. Дополнительно будет применяться налог на добавленную стоимость (НДС).

Если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, вместо фиксированной пошлины применяется стандартная ставка ввозной таможенной пошлины, установленная для соответствующих товаров. При этом новый сбор в размере двух евро за каждую товарную позицию также придется заплатить.

Можно ли оплатить сбор сразу при покупке

Если интернет-магазин или торговая платформа использует специальный режим уплаты импортного НДС IOSS, предусмотрена возможность оплатить таможенные пошлины, НДС и новый сбор непосредственно при оформлении заказа.

В таком случае покупателю не придется самостоятельно заниматься таможенным оформлением — необходимые формальности выполнит компания, доставляющая посылку.

Если платежи не были произведены при покупке, их потребуется уплатить при таможенном оформлении отправления.

Почему вводят новый сбор

Как поясняет СГД, изменения направлены на обеспечение более справедливой конкуренции между продавцами из ЕС и третьих стран.

Кроме того, новый порядок должен способствовать снижению рисков мошенничества и более эффективному контролю товаров, поступающих на европейский рынок.

Таким образом, с ноября стоимость небольших интернет-заказов из-за пределов ЕС может заметно увеличиться, особенно если в одной посылке находится несколько разных товарных позиций.