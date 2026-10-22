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Дизель в Латвии стоит больше 2 евро за литр: как изменились цены после снижения акциза 0 198

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: топливные краны
ФОТО: pixabay

В Латвии на прошлой неделе немного снизилась средняя цена дизельного топлива, тогда как бензин 95-й марки подорожал. Несмотря на снижение акцизного налога с 1 октября, дизель по-прежнему стоит более двух евро за литр, а с начала года оба вида топлива подорожали почти на треть и более, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Средняя цена дизельного топлива в Латвии на неделе с 13 по 19 октября снизилась на 0,4%, тогда как бензин 95-й марки подорожал на 0,3%, сообщает ЛЕТА со ссылкой на данные Европейской комиссии.

Литр бензина 95-й марки на прошлой неделе стоил в среднем 1,949 евро против 1,943 евро неделей ранее. Таким образом, за неделю бензин подорожал на 0,6 цента за литр.

В то же время средняя цена дизельного топлива снизилась с 2,072 до 2,063 евро за литр, или на 0,9 цента.

Еще неделей ранее средняя цена бензина составляла 1,962 евро, а дизельного топлива — 2,12 евро за литр.

Насколько топливо подорожало с начала года

Несмотря на небольшие недельные колебания, с начала 2026 года цены на топливо в Латвии существенно выросли.

По сравнению с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года:

  • бензин 95-й марки подорожал на 29,3%;
  • дизельное топливо — на 38,5%.

Самая высокая средняя цена дизельного топлива в этом году была зафиксирована в сентябре — 2,168 евро за литр.

Исторический максимум средней цены бензина 95-й марки в Латвии был достигнут в июне 2022 года, когда литр стоил 2,104 евро.

Акциз снизили, но цены остаются высокими

С 1 октября и до конца 2026 года в Латвии действуют поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты.

Они предусматривают дополнительное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также уменьшение акциза на бензин.

Ранее предполагалось, что благодаря этим изменениям розничные цены на оба вида топлива могут снизиться примерно на восемь центов за литр — при условии, что торговцы полностью перенесут налоговое послабление на конечную стоимость топлива.

Однако фактические цены зависят не только от налогов, но и от других факторов, поэтому снижение акциза не обязательно приводит к сопоставимому уменьшению стоимости на заправках.

Цены на топливо в Латвии

Вид топлива Цена за литр За неделю
Бензин 95-й марки 1,949 € ▲ +0,3%
Дизельное топливо 2,063 € ▼ −0,4%

Средние цены за 13–19 октября 2026 года. Источник: Европейская комиссия.

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#налоги #цены #торговля #Латвия #акциз #энергетика #топливо #нефтепродукты #экономика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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