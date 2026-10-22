Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-» со стабильным прогнозом. Несмотря на ожидаемый рост государственного долга и бюджетного дефицита, агентство положительно оценивает устойчивость финансов страны и прогнозирует ускорение экономического роста, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Министерство финансов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-», подтвердив стабильный прогноз. Об этом свидетельствует информация Министерства финансов.

По оценке агентства, кредитоспособность Латвии поддерживают членство в Европейском союзе и еврозоне, доверие к государственной политике, а также сравнительно умеренный уровень государственного долга и расходов на его обслуживание.

Хотя долговая нагрузка страны увеличивается, она остается ниже средней среди государств с аналогичным кредитным рейтингом.

Эти преимущества, по мнению Fitch, перевешивают геополитические риски, связанные с расположением Латвии, небольшие размеры ее экономики и сравнительно низкий ВВП на душу населения.

Дефицит бюджета может вырасти до 5% ВВП

Fitch прогнозирует, что в 2026 году дефицит бюджета сектора государственного управления Латвии останется ниже 3% ВВП.

Однако к 2028 году он может увеличиться примерно до 5% ВВП. Это значительно выше прогнозируемого медианного показателя для стран с кредитным рейтингом категории «A», который составляет 3,1%.

Основной причиной увеличения дефицита станут растущие расходы на оборону. Дополнительное давление на бюджет окажут другие запланированные государственные расходы, включая обслуживание долга.

После 2028 года агентство ожидает постепенного сокращения бюджетного дефицита. Fitch предполагает, что новое правительство Латвии продолжит соблюдать бюджетные правила ЕС и проведет необходимые меры по укреплению государственных финансов.

При этом 2028 год станет последним, когда Латвия сможет пользоваться предусмотренным европейскими правилами исключением, позволяющим временно отклоняться от ограничений бюджетного дефицита в связи с увеличением оборонных расходов.

Государственный долг продолжит расти

По прогнозу Fitch, отношение государственного долга Латвии к ВВП увеличится с 46,2% в 2025 году до 52,2% в 2028 году. Тем не менее этот показатель останется ниже среднего уровня стран с рейтингом категории «A», который составляет 58,3%.

Агентство ожидает, что к 2030 году долговая нагрузка стабилизируется благодаря мерам бюджетной консолидации и предполагаемому сокращению расходов на оборону.

Экономика Латвии будет расти быстрее прежних прогнозов

Fitch также отмечает улучшение экономической ситуации в Латвии. В 2025 году рост ВВП ускорился до 2,4% по сравнению с 0,4% в 2024 году. Этому способствовали государственные и частные инвестиции, постепенное восстановление потребления домохозяйств и экспорт.

На 2027–2028 годы агентство прогнозирует ежегодный рост экономики на уровне 2,7%. Это выше предыдущего, апрельского прогноза Fitch, который предполагал рост на 2,3%.

Основным двигателем экономического развития в ближайшие годы, по оценке агентства, станут государственные инвестиции.

Геополитические риски остаются важным фактором

Стабильный прогноз кредитного рейтинга отражает ожидания Fitch, что риски безопасности, связанные с Россией, в целом останутся на прежнем уровне.

Агентство также предполагает сохранение преемственности внешней и бюджетной политики Латвии, включая сотрудничество с ЕС и НАТО, оборонные обязательства и отношения с Россией и Украиной.

Предыдущую оценку кредитоспособности Латвии Fitch Ratings опубликовало 24 апреля 2026 года. Тогда рейтинг страны также был подтвержден на уровне «A-» со стабильным прогнозом.

Ключевые цифры прогноза Fitch