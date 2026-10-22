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eBay проводит новую волну увольнений: за год компания решила сократить 1800 рабочих мест 1 74

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: eBay
ФОТО: Unsplash

Американская платформа интернет-торговли eBay объявила о сокращении около 1000 рабочих мест, что составляет 9% персонала компании. Это уже вторая волна сокращений в 2026 году: в феврале eBay сообщила об увольнении еще 800 сотрудников, передает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Американская компания eBay, управляющая одной из крупнейших платформ интернет-торговли, планирует сократить около 1000 рабочих мест, или 9% от общей численности персонала. Как сообщил в среду представитель компании, сотрудники были уведомлены о предстоящих сокращениях во вторник, 20 октября.

В eBay объясняют решение необходимостью привести структуру команд и распределение ресурсов в соответствие со стратегическими приоритетами компании.

Это уже не первая волна сокращений в нынешнем году. В феврале eBay объявила об увольнении 800 сотрудников. Таким образом, с учетом двух объявленных этапов сокращений речь идет примерно о 1800 рабочих местах.

Между тем в мае eBay отклонила предложение о поглощении компании за 56 миллиардов долларов. Предложение поступило от американской сети GameStop, специализирующейся на продаже видеоигр, игровых консолей и потребительской электроники.

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#увольнения #бизнес #видеоигры #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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