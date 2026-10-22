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ЕС снял санкции с особого российского товара – его нечем заменить 1 917

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: русский соболь

Еврокомиссия подтвердила приостановку санкций на импорт меха российского соболя, сообщает Euractiv.

Это изменение было включено в последний пакет санкций Брюсселя против Москвы, согласованный на прошлой неделе.

"Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок. В результате все 27 стран единогласно договорились о введении целевых изъятий для шкурок соболя", – заявил евродепутат Сикел.

Европейская комиссия заявила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболями, оставляя европейским производителям мало альтернативных поставщиков.

Сообщается, что инициаторами отмены санкций стали Италия и Греция.

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#Италия #Греция #санкции #торговля #Еврокомиссия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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