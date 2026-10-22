Это изменение было включено в последний пакет санкций Брюсселя против Москвы, согласованный на прошлой неделе.

"Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок. В результате все 27 стран единогласно договорились о введении целевых изъятий для шкурок соболя", – заявил евродепутат Сикел.

Европейская комиссия заявила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболями, оставляя европейским производителям мало альтернативных поставщиков.

Сообщается, что инициаторами отмены санкций стали Италия и Греция.