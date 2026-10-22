Литовская железнодорожная грузовая компания LTG Cargo должна возместить латвийскому предприятию Uznemums почти 23 тысячи евро убытков после расторжения договора о продаже 674 вагонных осей. Суд признал, что литовская компания имела право отказаться от сделки, однако обязал ее компенсировать расходы покупателя, сообщает BNS.

Вильнюсский окружной суд частично удовлетворил иск латвийской компании Uznemums к грузовому оператору Литовских железных дорог LTG Cargo, обязав литовское предприятие выплатить 22,8 тысячи евро компенсации, а также 6% годовых.

Спор возник из-за договора о продаже 674 вагонных осей, заключенного в октябре прошлого года. Стоимость сделки составляла 53,6 тысячи евро с НДС.

Позднее LTG Cargo решила отказаться от продажи, объяснив это тем, что оси понадобились для собственной деятельности.

Транспорт уже был заказан, сотрудники выехали в Литву

Латвийская компания заявила, что к моменту расторжения договора уже начала подготовку к получению товара. Предприятие заказало транспорт для перевозки осей, а его сотрудники отправились в Литву. После отмены сделки компания понесла расходы, в том числе из-за штрафов за невыполненные обязательства и отмененные рейсы.

Uznemums настаивала, что LTG Cargo не имела права отказываться от сделки. По мнению латвийского предприятия, литовская компания должна была окончательно определиться с намерением продать оси еще до проведения аукциона и подписания договора.

Кроме того, латвийская компания утверждала, что рассчитывала перепродать приобретенные оси своему клиенту, но из-за отмены сделки лишилась ожидаемой прибыли.

Суд признал расторжение договора законным

В ходе разбирательства LTG Cargo заявила, что латвийское предприятие договорилось о дальнейшей продаже осей еще до согласования их получения у литовской компании. По мнению LTG Cargo, обязательства Uznemums перед собственными клиентами являлись коммерческим риском латвийского предприятия.

Суд пришел к выводу, что LTG Cargo расторгла договор по объективным причинам, поскольку имущество действительно понадобилось ей для собственной деятельности.

Таким образом, одностороннее расторжение договора было признано законным.

В то же время суд установил, что латвийская компания понесла реальные расходы при подготовке к исполнению договора и получению товара.

Поэтому LTG Cargo обязана компенсировать ей прямые убытки в размере 22,8 тысячи евро.

Компенсацию упущенной выгоды не присудили

Латвийская компания также добивалась значительно большей компенсации — 112,8 тысячи евро, ссылаясь на упущенную выгоду от несостоявшейся перепродажи вагонных осей. Однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

Поскольку расторжение договора было признано обоснованным и законным, оснований для взыскания упущенной прибыли суд не усмотрел.

Решение Вильнюсского окружного суда от 19 октября еще может быть обжаловано.