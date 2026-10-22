Если во время кризиса перестанет работать сеть LMT, Tele2 или Bite, абоненты смогут подключиться к сети другого оператора. В четверг, 22 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных коммуникациях, предусматривающие введение национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Как пояснили в Министерстве сообщения, изменения необходимы для того, чтобы жители Латвии не оставались без связи при серьёзных авариях, стихийных бедствиях и других кризисных ситуациях.

Сегодня в стране работают три основных мобильных оператора — Latvijas mobilais telefons (LMT), Tele2 и Bite Latvija.

По данным на конец 2024 года, доля активных SIM-карт распределялась между ними следующим образом: LMT — 38,2%, Tele2 — 37,6%, Bite — 24,2%.

Таким образом, выход из строя сети даже одного оператора может оставить без связи сотни тысяч пользователей.

Как будет работать новая система?

Главное нововведение — обязательный национальный роуминг во время кризисов.

Если сеть одного оператора перестанет работать, его абоненты смогут воспользоваться инфраструктурой другого оператора, продолжающего предоставлять услуги.

Например, при серьёзном сбое в сети Tele2 её клиенты смогут подключиться к работающей сети LMT или Bite. Аналогичный принцип будет действовать и для абонентов остальных компаний.

Однако предусмотрены важные ограничения.

Во время кризиса национальный роуминг обеспечит только телефонные звонки и SMS. Мобильный интернет в обязательный перечень услуг не входит.

Кроме того, связь будет предоставляться в пределах доступной пропускной способности работающих сетей. Обычные требования регулятора к качеству услуг на национальный роуминг в кризисных ситуациях распространяться не будут.

Для переключения необходимо, чтобы центральные системы пострадавшего оператора продолжали функционировать, а между операторами действовали необходимые технические соединения.

Поэтому национальный роуминг не гарантирует связь при любом повреждении инфраструктуры.

Почему роуминг включат по всей Латвии?

В Министерстве сообщения пояснили, что технически невозможно обеспечить национальный роуминг только в отдельном районе, где произошла авария.

Поэтому при его активации система будет действовать на всей территории страны.

При этом пользоваться инфраструктурой конкурентов операторы будут обязаны исключительно в кризисных ситуациях, определённых законодательством.

В министерстве опасаются, что постоянная возможность переключения на чужие сети могла бы снизить заинтересованность компаний в развитии собственной инфраструктуры, особенно в малонаселённых регионах.

Операторам дали время до июля 2027 года

Для запуска национального роуминга мобильным компаниям потребуется провести серьёзную техническую подготовку.

В частности, необходимо обеспечить совместимость систем голосовой связи, создать соединительные каналы между операторами, адаптировать системы учёта и расчётов, обновить активные SIM-карты и провести совместные испытания.

По оценке Министерства сообщения, эти работы займут не менее шести месяцев.

Поэтому обязанность обеспечивать национальный роуминг вступит в силу 1 июля 2027 года.

Урок августовской бури

Одной из причин подготовки новых правил стали последствия сильной бури 22 августа.

Тогда масштабные перебои с электроснабжением во многих районах Латвии сопровождались отключениями мобильной связи.

После происшествия министр сообщения Рихардс Козловскис поручил мобильным операторам совместно с Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC), компанией Tet и Министерством сообщения разработать план повышения устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры.

В частности, предполагается установить минимальные требования к работе наиболее важных базовых станций и сетевых узлов в чрезвычайных обстоятельствах.

Однако в министерстве подчёркивают: национальный роуминг не решит всех проблем.

Если из-за отключения электричества одновременно перестанут работать базовые станции всех трёх операторов, переключаться будет просто некуда.

Поэтому наряду с введением национального роуминга государство намерено добиваться повышения физической устойчивости мобильных сетей, чтобы даже в чрезвычайных обстоятельствах жители могли вызвать помощь и связаться с близкими.