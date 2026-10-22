С сентября Служба государственных доходов (СГД) проверяет каждый груз зерна, поступающий из России и Беларуси, чтобы установить, не было ли оно вывезено с оккупированных украинских территорий. При этом за девять месяцев 2026 года объем транзита такого зерна через Латвию увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Служба государственных доходов (СГД) с сентября проверяет все партии зерна, поступающие из России и Беларуси. Цель проверок — выяснить, не перевозится ли через Латвию зерно, вывезенное с оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом в четверг утром в программе TV3 «900 секунд» сообщила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке, передает ЛЕТА.

По ее словам, сотрудники СГД изучают документы, сопровождающие каждый зерновой груз. Одновременно Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) отбирает образцы зерна из транзитных партий и направляет их на исследование в лаборатории Франции и Великобритании.

Экспертизы должны помочь установить происхождение зерна и определить, не было ли оно выращено на оккупированных украинских территориях.

Перевозчикам могут запретить транзит через Латвию

Если лабораторные исследования подтвердят украинское происхождение зерна с оккупированных территорий, соответствующая информация будет передана получателям груза.

Кроме того, результаты проверок могут стать основанием для ограничения деятельности конкретного перевозчика на территории Латвии. Не исключается и запрет такому перевозчику продолжать транзит зерна через страну.

При этом Шмите-Роке не сообщила, были ли уже выявлены партии зерна, происхождение которых удалось связать с оккупированными территориями Украины.

Транзит увеличился в 2,7 раза

Несмотря на проверки, объем транзита зерна из России и Беларуси через Латвию значительно вырос. По данным главы СГД, за первые девять месяцев 2026 года он оказался в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Абсолютные объемы перевезенного зерна в сообщении не приводятся.