На этой неделе двумя специальными рейсами в Узбекистан отправили 240 молодых животных из Эстонии. Это первые испытательные перевозки, которые могут открыть новый экспортный маршрут для фермеров всех стран Балтии. Причём следующими пассажирами станут уже коровы из Латвии.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижский аэропорт, два пробных рейса были выполнены на этой неделе. Животных доставили из Риги в аэропорт Ташкента.

Главная задача заключалась не только в транспортировке скота, но и в проверке готовности аэропортовой инфраструктуры, согласованности действий различных служб и соблюдения ветеринарных требований.

Для коров оборудовали специальный терминал

Чтобы обеспечить перевозку живых животных, в грузовом терминале AG Handling провели необходимые инфраструктурные изменения.

В частности, здесь оборудовали специальную площадку для перегрузки крупного рогатого скота.

Она должна соответствовать ветеринарным требованиям, нормам благополучия животных и международной практике транспортировки сельскохозяйственного скота.

Во время двух испытательных рейсов специалисты проверили работу обновлённой инфраструктуры, а также процедуры приёма, оформления и отправки животных.

В реализации проекта участвовали Продовольственно-ветеринарная служба Латвии, Таможенное управление Службы государственных доходов, авиакомпания Fly Khiva, грузовой терминал AG Handling и транспортный агент Rava Cargo.

При подготовке использовался опыт других европейских аэропортов, уже занимающихся подобными перевозками.

Почему скот повезли самолётами?

Инициатива возникла весной 2026 года, когда эстонские животноводы заинтересовались возможностью отправлять крупный рогатый скот в страны Центральной Азии через Рижский аэропорт.

Государства этого региона закупают животных для восстановления и развития животноводства, а также обновления поголовья скота.

Ранее поставки из стран Балтии осуществлялись и наземным транспортом.

Однако в последние годы логистика значительно усложнилась из-за закрытия сухопутного транзита через Россию.

Альтернативные маршруты через другие европейские аэропорты существенно увеличивают общее время доставки животных от балтийских хозяйств до конечного получателя.

Прямые авиаперевозки из Риги позволяют сократить продолжительность наземной транспортировки и использовать более короткие воздушные маршруты.

Это важно не только с экономической точки зрения, но и для благополучия животных, которым приходится переносить длительные переезды.

Ради нового маршрута изменили правила

Организация подобных рейсов потребовала не только технической подготовки, но и изменений в законодательстве.

Чтобы живой сельскохозяйственный скот можно было официально экспортировать воздушным транспортом из Риги, пришлось внести изменения в правила Кабинета министров.

В результате Рижский аэропорт получил статус официального пункта вывоза живых сельскохозяйственных животных.

Одновременно была модернизирована инфраструктура грузового терминала.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска отметила, что запуск таких перевозок демонстрирует способность латвийской авиационной отрасли развивать новые специализированные сегменты грузового рынка.

По её словам, это также укрепляет конкурентоспособность Рижского аэропорта.

Следующими полетят латвийские коровы

Хотя первоначально проект создавался по инициативе эстонских животноводов, в процессе подготовки интерес к новому экспортному маршруту проявили и фермеры Латвии.

Более того, рейсы с выращенным в Латвии крупным рогатым скотом уже утверждены.

Следующие отправки животных в Центральную Азию запланированы на начало ноября.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс считает, что новый канал экспорта открывает дополнительные возможности для латвийских сельхозпроизводителей.

Он позволит выходить на новые рынки и одновременно укреплять позиции Латвии как логистического центра Балтийского региона.

Рига становится перевалочным пунктом для необычных грузов

Рижский аэропорт остаётся крупнейшим авиационным узлом стран Балтии.

Теперь, помимо традиционных пассажирских и грузовых перевозок, он осваивает специализированную транспортировку живых сельскохозяйственных животных.

Успешное выполнение двух испытательных рейсов с 240 головами скота показало, что необходимая инфраструктура уже создана и может использоваться для дальнейших поставок.

Таким образом, Рига получает возможность стать важным воздушным коридором между балтийскими животноводческими хозяйствами и рынками Центральной Азии.

А для латвийских фермеров это означает появление нового способа продавать выращенный скот за пределами Европейского союза — без длительного транзита через третьи страны.