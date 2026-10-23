Латвийская национальная авиакомпания airBaltic за первые 17 дней процедуры финансовой реструктуризации в США получила чистые убытки в размере 18,1 миллиона евро. При этом доступные компании денежные средства заметно увеличились, а американский суд разрешил привлечь до 350 миллионов евро нового финансирования. Для пассажиров пока ничего не меняется — авиакомпания продолжает выполнять рейсы.

За период с 14 по 30 сентября 2026 года чистые убытки airBaltic составили 20,7 миллиона долларов, или около 18,1 миллиона евро. Такие данные содержатся в первом ежемесячном финансовом отчете авиакомпании, представленном американскому суду в рамках процедуры Chapter 11, сообщает агентство LETA.

За эти 17 дней выручка авиакомпании достигла 48,8 миллиона евро, однако расходы превысили доходы. Убытки от основной деятельности составили около 3 миллионов евро. На итоговый результат также повлияли финансовые расходы в размере 6,9 миллиона евро и потери от курсовых разниц на 7,6 миллиона евро.

Вместе с двумя дочерними предприятиями, участвующими в реструктуризации, — airBaltic Training и Baltijas kravu centrs — совокупные чистые убытки достигли 18,4 миллиона евро.

Несмотря на отрицательный финансовый результат, ситуация с денежными средствами авиакомпании за отчетный период изменилась в другую сторону.

Если в начале процедуры у airBaltic было около 6,2 миллиона евро средств, доступных для свободного использования, то к 30 сентября эта сумма выросла до 45,7 миллиона евро. С учетом средств с ограниченным использованием общий денежный остаток достиг 49,1 миллиона евро.

У трех предприятий группы, участвующих в Chapter 11, на конец сентября имелось в общей сложности 51,1 миллиона евро денежных средств.

В отчете также отражены чистые поступления от финансирования в размере 75,4 миллиона евро. Однако документ не раскрывает, из каких именно источников сформировалась эта сумма, и не относит ее напрямую к финансированию в рамках Chapter 11.

При этом денежные выплаты airBaltic за 17 дней составили почти 86,7 миллиона евро. Из них 16,1 миллиона евро пришлось на топливо, 16,2 миллиона — на другие операционные расходы, а около 10,1 миллиона — на зарплаты и налоги.

Самая крупная статья выплат — 41,8 миллиона евро — обозначена как Emissions. В документе не уточняется, какие платежи в нее включены и за какой период они произведены. Поэтому напрямую сопоставлять эту сумму с отраженными в отчете расходами на квоты выбросов CO2 в размере 3,5 миллиона евро нельзя.

Еще один показатель финансового положения компании — соотношение ее активов и обязательств.

На 30 сентября активы airBaltic оценивались примерно в 1,54 миллиарда евро, тогда как обязательства достигали 1,87 миллиарда евро. Таким образом, собственный капитал авиакомпании оставался отрицательным — минус 330,8 миллиона евро.

Иными словами, согласно представленным балансовым данным, обязательства компании превышали стоимость ее активов более чем на 330 миллионов евро. Именно на фоне такой финансовой ситуации airBaltic проводит реструктуризацию своих обязательств.

При этом финансовое положение дочерних предприятий различается. У airBaltic Training собственный капитал оставался положительным — около 1,8 миллиона евро. У Baltijas kravu centrs он был отрицательным и составлял минус 2,5 миллиона евро, а на счетах предприятия оставалось менее 3000 евро.

В самой airBaltic подчеркивают, что опубликованные показатели предварительные, не прошли аудит и охватывают лишь короткий период. Они подготовлены для американского суда и не предназначены для прямого сравнения с обычной консолидированной отчетностью группы. После завершения бухгалтерских процедур цифры могут измениться.

Тем временем авиакомпания получила судебное разрешение на привлечение нового финансирования.

19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка окончательно утвердил механизм финансирования airBaltic на сумму до 350 миллионов евро. Деньги предназначены для поддержания деятельности компании во время реструктуризации.

Финансирование предусмотрено тремя траншами: 175 миллионов евро, до 125 миллионов и до 50 миллионов евро. Первый транш уже утвержден полностью.

Из этих средств airBaltic использовала почти 79 миллионов евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Однако привлечение денег связано с существенными расходами. Процентная ставка по новому финансированию составляет около 12% годовых, а дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

Ранее авиакомпания рассматривала возможность привлечь до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых, но этот вариант реализован не будет.

Для пассажиров главное заключается в том, что процедура Chapter 11 не означает прекращения полетов. Она предусматривает защиту компании от требований кредиторов на время реструктуризации, позволяя продолжать операционную деятельность.

В airBaltic заверяют, что рейсы выполняются по расписанию, ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными, а продажа новых билетов продолжается.

Ожидается, что процедура реструктуризации может завершиться в середине 2027 года. После этого план реорганизации компании должен будет получить утверждение суда.

Напомним, что по итогам 2025 года оборот группы airBaltic достиг 779,3 миллиона евро, а убытки составили 44,3 миллиона евро. Компания перевезла 5,2 миллиона пассажиров.

Крупнейшим акционером авиакомпании остается Латвийское государство, которому принадлежат 88,37% акций. Еще 10% находятся у немецкой Lufthansa.

Таким образом, первые финансовые данные после начала Chapter 11 показывают одновременно значительные убытки и увеличение доступных денежных средств. Дальнейшее положение airBaltic будет зависеть от хода реструктуризации и условий использования нового финансирования.