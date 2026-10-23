Служба государственных доходов (СГД, VID) начала проверку деклараций государственных должностных лиц президента Латвийской академии наук (ЛАН) Ивара Калвиньша и генерального секретаря академии Байбы Ривжи. По неофициальной информации, причиной проверки могли стать неуказанные должности в фармацевтической компании, зарегистрированной на Каймановых островах.

Как сообщает агентство LETA, факт начала проверки подтвердили в Службе государственных доходов.

По имеющейся в распоряжении агентства неофициальной информации, проверка начата в связи с тем, что Калвиньш и Ривжа не указали в своих декларациях должности, которые они занимают в фармацевтической компании Zoar Limited, зарегистрированной на Каймановых островах.

Основателем и исполнительным директором этой компании является Канан Вишванат.

Согласно информации на сайте Zoar Limited, Калвиньш и Ривжа входят в консультативный совет компании.

Канан Вишванат является гражданином Латвии с 2023 года. Он — супруг гражданки Индии Дивьи Вишванаты, вокруг предоставления латвийского гражданства которой недавно разгорелся скандал.

Сейм отменил собственное решение о гражданстве

Как сообщалось ранее, в четверг Сейм в срочном порядке принял закон, которым признал недействительным с момента принятия другой закон — о предоставлении латвийского гражданства Дивье Вишванате за особые заслуги.

Первоначальное решение депутаты приняли всего неделю назад.

Поправки об отмене гражданства внесли депутаты партии «Новое Единство» (Jaunā Vienotība).

Ранее в обосновании, подготовленном парламентской Комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества, утверждалось, что Вишваната является гражданкой Индии, имеет докторскую степень в области компьютерных наук, а её профессиональная деятельность связана с информационно-коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.

В документах также отмечалось, что с 2019 года её жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук.

С 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании SIA Dr. Vishys.

Компания мужа работала без оборота, но с убытками

Согласно информации портала firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Канану Вишванату.

Он сам получил латвийское гражданство осенью 2023 года по решению Сейма при поддержке Латвийской академии наук.

Тогда его также представляли как предпринимателя и учёного в области фармацевтики.

Однако, согласно опубликованным данным, в последние пару лет предприятие работало без оборота, но накопило убытки на сумму более 200 тысяч евро.

В обосновании парламентской комиссии утверждалось, что деятельность Дивьи Вишванаты способствует применению искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому использованию результатов исследований и разработке инновационных фармацевтических продуктов.

Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, отметив предполагаемый вклад в развитие науки, предпринимательства и инноваций, а также в привлечение иностранных инвестиций.

Почему депутаты поддержали предоставление гражданства?

Парламентская комиссия ранее указывала, что ответственные учреждения не располагают сведениями об обстоятельствах, которые в соответствии с Законом о гражданстве препятствовали бы предоставлению Вишванате латвийского гражданства.

Изучив представленные документы, профессиональную деятельность заявительницы, её связь с Латвией и поддержку со стороны ЛАН, комиссия пришла к выводу, что её работа способствует развитию инновационных продуктов и технологий, практическому применению результатов исследований, а также повышению международной узнаваемости и конкурентоспособности Латвии.

Учитывая эти обстоятельства и заявленное намерение Вишванаты продолжать работу на благо Латвии, комиссия подготовила законопроект о признании её гражданкой страны.

После голосования возникли сомнения

Однако после принятия решения в публичном пространстве появились сомнения относительно образования Дивьи Вишванаты, подлинности её научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал парламент устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон.

Сама Вишваната ранее отвергла обвинения, заявив, что представленные Сейму документы являются подлинными и прошли проверку.

Теперь вопросы возникли к руководству Академии наук

На фоне скандала вокруг предоставления гражданства Дивье Вишванате внимание государственных органов привлекли декларации руководителей Латвийской академии наук.

СГД подтвердила начало проверки деклараций Ивара Калвиньша и Байбы Ривжи.

При этом информация о том, что проверка связана именно с их участием в консультативном совете зарегистрированной на Каймановых островах компании Zoar Limited, пока имеет неофициальный характер.

Результаты проверки ещё неизвестны. Само её проведение не означает, что нарушения уже установлены.