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Нефть взлетела до 113 долларов за баррель: почему мировые биржи снова падают 1 479

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танкеры и рост цен на нефть
ФОТО: BB.LV/AI

Мировые фондовые рынки завершили четверг преимущественно снижением на фоне падения акций технологических компаний и резкого подорожания нефти. Стоимость Brent достигла 113,17 доллара за баррель после новых угроз со стороны Ирана, а акции Meta потеряли 7% стоимости.

На мировых фондовых биржах в четверг, 22 октября, преобладало снижение котировок. Инвесторов обеспокоили финансовые результаты крупных американских технологических компаний, неопределенность вокруг инвестиций в искусственный интеллект и резкий рост цен на энергоносители, сообщает AFP.

Одним из главных факторов давления на рынки стало подорожание нефти. Стоимость Brent на Лондонской бирже выросла сразу на 4% — до 113,17 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 2,4%, достигнув 99,47 доллара.

Рост цен последовал за угрозами Корпуса стражей исламской революции Ирана нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, если вооруженные силы США продолжат сопровождать суда через Ормузский пролив.

Этот морской маршрут имеет важнейшее значение для международных поставок нефти. Поэтому обострение ситуации вокруг пролива способно быстро отразиться на мировых ценах на энергоносители.

Для европейских потребителей рост нефтяных котировок означает риск подорожания топлива, хотя изменения цен на заправках зависят также от налогов, валютных курсов и других факторов.

Одновременно инвесторы продолжают пересматривать перспективы технологического сектора. Особое беспокойство вызывают огромные расходы компаний на развитие искусственного интеллекта и неопределенность относительно того, когда эти вложения начнут приносить ожидаемую прибыль.

После публикации квартальных финансовых результатов акции Meta на Уолл-стрит подешевели на 7%, а Tesla — на 3,1%.

Еще в среду настроение инвесторов было более оптимистичным благодаря результатам SpaceX. Компания Илона Маска сообщила о первой квартальной прибыли после выхода на биржу.

За июль–сентябрь SpaceX получила чистую прибыль в размере 4,4 миллиарда долларов, более чем вдвое превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее компания за аналогичный период зафиксировала убытки в размере 1,1 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 161% — до 14,6 миллиарда долларов.

Однако положительный эффект от этих результатов оказался недолгим. Уже в четверг внимание рынков переключилось на отчеты Meta и Tesla, а также на новые геополитические риски.

В результате американский технологический индекс Nasdaq Composite потерял 2,6%, опустившись до 26 008,86 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 1,2% — до 7663,43 пункта. При этом Dow Jones практически не изменился, прибавив менее 0,1% и достигнув 52 867,98 пункта.

Снижение затронуло и европейские биржи. Парижский CAC 40 потерял 1,4%, франкфуртский DAX — 1,1%, а лондонский FTSE 100 — 0,3%.

Дорожала не только нефть. На нидерландской бирже TTF цена природного газа выросла на 3% — до 90,04 евро за мегаватт-час.

Это еще один показатель напряженности на энергетических рынках, особенно значимый для Европы, где стоимость газа влияет на расходы предприятий и потребителей.

На валютном рынке изменения были менее заметными. Евро немного ослаб по отношению к доллару — с 1,1232 до 1,1217 доллара за евро. Британский фунт незначительно укрепился, а доллар подешевел относительно японской иены.

Таким образом, мировые рынки одновременно столкнулись с двумя источниками неопределенности — сомнениями в окупаемости масштабных инвестиций в искусственный интеллект и риском дальнейшего роста энергетических цен из-за напряженности на Ближнем Востоке.

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#Иран #нефть #инвестиции #Tesla #энергетика #spacex #технологии #геополитика #Meta
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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