Латвия занимает второе место в Евросоюзе по продолжительности рабочей недели, уступая только Болгарии. Пока в более обеспеченных европейских странах чаще встречается сокращенная занятость, в Латвии 40-часовая неделя остается практически неизменным стандартом. Эксперты объясняют это уровнем доходов, небольшим количеством вакансий на неполную ставку и расходами работодателей.

В Латвии большинство работников по-прежнему трудятся по 40 часов в неделю, тогда как в других странах Евросоюза продолжительность рабочего времени заметно различается. Согласно данным Eurostat, Латвия занимает второе место в ЕС по длительности рабочей недели после Болгарии, где распространена занятость продолжительностью от 40 до 44,5 часа, пишет Diena.

При этом прослеживается общая тенденция: в более обеспеченных европейских странах рабочая неделя чаще оказывается короче 40 часов.

Почему же в Латвии традиционный пятидневный график по восемь часов остается настолько устойчивым?

По словам руководителя по развитию бизнеса портала вакансий Кристапа Колосова, причин несколько. Среди них — сравнительно низкая доля неполной занятости, уровень доходов населения и сложившиеся привычки работодателей.

40 часов в неделю — это не только привычный график, но и установленная латвийским законодательством норма рабочего времени для полной занятости.

Насколько редко работодатели предлагают другие варианты, показывают данные портала вакансий CVMarket.lv. В 2021 и 2022 годах неполная занятость указывалась примерно в 1% опубликованных вакансий. В 2023 году этот показатель вырос до 2%, а в 2024 и 2025 годах достиг 3%.

Таким образом, за несколько лет доля предложений работы на неполную ставку увеличилась втрое, но по-прежнему остается небольшой. На каждые 100 вакансий приходится лишь около трех объявлений, в которых прямо предусмотрена неполная занятость.

Одна из причин заключается в том, что работодателям зачастую выгоднее нанять одного сотрудника на полную ставку, чем распределять тот же объем работы между несколькими людьми.

Как объясняет директор департамента персонала Tele2 Айя Бите-Озере, каждый новый работник требует дополнительных организационных и финансовых ресурсов.

Сотрудников необходимо искать, отбирать, обучать, обеспечивать рабочим местом и административной поддержкой. Кроме того, многие расходы компании зависят не от количества отработанных часов, а от числа работников.

Например, медицинское страхование, компенсация мобильной связи или транспортных расходов, а также организация корпоративных мероприятий могут обходиться работодателю дороже, если вместо одного человека на полную ставку наняты двое на неполную. В результате разделение одной должности между несколькими сотрудниками не всегда позволяет предприятию экономить.

Однако неполная занятость может быть удобной и для работодателей. Особенно в тех случаях, когда рабочие обязанности легко распределить между несколькими людьми или объем работы меняется в зависимости от нагрузки. Такой формат также позволяет привлекать сотрудников, которые по личным обстоятельствам не могут или не хотят работать полный день.

Для работников выбор между полной и неполной занятостью связан не только с количеством свободного времени, но и с доходами. При почасовой оплате сокращение рабочего времени обычно означает и уменьшение заработка.

Поэтому распространение более короткой рабочей недели зависит не только от желания сотрудников, но и от того, насколько работодатели готовы предлагать гибкие условия, а работники — выбирать их.

Пока данные вакансий показывают, что латвийский рынок труда меняется медленно. Несмотря на постепенный рост предложений неполной занятости, 40-часовая рабочая неделя остается основным форматом работы.