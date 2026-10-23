Оружейный завод в литовском Гирайте займется сборкой автоматического оружия всемирно известной компании Emtan, производящей огнестрельное оружие, его компоненты и решения для оборонной промышленности. Первые 12 таких автоматов в пятницу были официально переданы службам в Каунасском районе.

Как отметил на презентации министр финансов Тауримас Валис, новое направление деятельности завода предоставляет Литве возможность «расширить оборонные мощности и улучшить оборонные компетенции».

«До сих пор оружейный завод в Гирайте уделял основное внимание производству боеприпасов. Начиная сборку автоматов, компания расширяет свою деятельность», - сказал министр.

Руководитель завода Миндаугас Кураускас сообщил, что сотрудничество с Emtan будет проходить в несколько этапов: первый - обучение персонала и подготовка логистики, второй - сборка оружия в Литве, третий - производство деталей для автоматов.

«Сегодня мы делаем первый шаг, но наши амбиции гораздо больше, - сказал руководитель завода. - Литва должна быть не только покупателем оружия, Литва должна стать и его производителем».

СБОРКА ОДНОГО ОРУЖИЯ ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЧАСОВ

По словам менеджера по качеству Оружейного завода в Гирайте Айварса Григалюнаса, они сотрудничают с Emtan, потому что его специалисты входят в число лучших в Европе.

«Как вы знаете, израильская армия и Израиль в целом сильны в военной промышленности. Специалисты в Израиле довольно хороши, возможно, одни из лучших в Европе, поэтому мы с ними и работаем», - сказал Григалюнас журналистам.

По его словам, если заказ поступит сегодня, завод сможет начать сборку автоматического оружия завтра: «На сборку одной единицы оружия от затвора до готового изделия уходит около трех часов».

Он назвал силы НАТО в числе основных пользователей такого автоматического оружия. Собранное на заводе в Гирайте оружие по сути ничем не отличается от автоматического оружия Emtan, собираемого в других местах.

Как сообщало агентство BNS, единственный производитель патронов в странах Балтии строит вторую линию по производству боеприпасов стоимостью 36,4 млн евро, которую правительство Литвы признало проектом государственной важности.