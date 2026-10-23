Шведский автопроизводитель Volvo Cars завершил третий квартал 2026 года с убытками более полумиллиарда евро, хотя годом ранее получал прибыль. На фоне падения выручки почти на четверть компания намерена сократить около 2500 рабочих мест по всему миру, преимущественно в Швеции.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о масштабном сокращении персонала после ухудшения финансовых результатов. В третьем квартале 2026 года компания зафиксировала чистые убытки в размере 5,7 миллиарда шведских крон, или около 512,9 миллиона евро, сообщает AFP.

Годом ранее за тот же период Volvo Cars получила прибыль в размере 4,5 миллиарда крон. Таким образом, за год финансовый результат компании изменился более чем на 10 миллиардов крон — от значительной прибыли до убытков.

Одновременно заметно сократилась выручка автопроизводителя. За июль–сентябрь она составила 66,9 миллиарда крон, что почти на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководство Volvo Cars связывает ухудшение ситуации со сложными условиями на мировом автомобильном рынке.

«Мы продолжаем работать в очень суровых условиях, сталкиваясь с серьезнейшими внешними вызовами — деглобализацией, гиперконкуренцией и изменением климата», — заявил генеральный директор компании Хокан Самуэльссон.

На фоне этих проблем Volvo Cars намерена существенно сократить расходы. Компания представила план экономии пяти миллиардов крон, предусматривающий в том числе уменьшение численности персонала.

Всего планируется ликвидировать около 2500 рабочих мест по всему миру. Основная часть сокращений затронет Швецию, где предполагается упразднить примерно 2000 рабочих мест. Еще около 500 сотрудников могут лишиться работы в других странах, где представлена Volvo Cars.

Таким образом, примерно 80% запланированных сокращений придется на Швецию. При этом компания пока не уточнила, какие именно подразделения и должности будут затронуты.

Объявленные меры показывают, что ухудшение финансовых результатов уже приводит к изменениям в организации работы автопроизводителя. Сокращение персонала станет частью более широкой программы снижения расходов.

Volvo Cars остается шведским автомобильным брендом, однако контрольный пакет его акций принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group.

Дальнейшие финансовые результаты компании покажут, насколько программа экономии поможет компенсировать снижение выручки и вернуть бизнес к прибыльности.