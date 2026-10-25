Швейцарская компания Lindt & Sprüngli неправильно оценила реакцию потребителей на повышение цен на шоколад, что привело к ослаблению спроса. Об этом заявил председатель совета директоров компании Эрнст Таннер в интервью газете NZZ am Sonntag, сообщил Reuters.

По словам Таннера, компания стремилась компенсировать рост расходов на какао, цены на которое с 2024 года достигали исторических максимумов. Однако производитель переоценил возможности повышения стоимости продукции без негативных последствий для продаж.

"Мы неправильно оценили реакцию потребителей на повышение цен", - признал Таннер. Он добавил, что в последние месяцы продукция Lindt стала слишком дорогой для части покупателей.

Особенно сложной, по его оценке, оказалась ситуация на немецком рынке.

Заявление прозвучало через несколько дней после ухода генерального директора компании на фоне опасений относительно ее финансовых результатов. В этом году акции Lindt & Sprüngli снизились более чем на 25% после недавнего пересмотра прогнозов в сторону ухудшения.

Таннер сообщил, что компания уже снизила цены на отдельные товары, рассчитывая увеличить объемы продаж. Дополнительные возможности для корректировки цен появятся, если стоимость какао вернется к более привычным уровням.

При этом председатель совета директоров подчеркнул, что Lindt не находится в кризисе. По его мнению, нынешняя стоимость акций компании не отражает ее реальной ценности.

Таннер также заявил, что компания рассчитывает достичь целевых показателей роста на уровне 6–8% в Северной и Южной Америке, а также на Дальнем Востоке в текущем году.

Несмотря на трудности, Lindt не намерена проводить массовые сокращения рабочих мест и планирует продолжать развитие бизнеса.

Вместе с тем руководство собирается усилить контроль над расходами. В частности, выплаты премий сотрудникам в регионе Германия - Швейцария - Австрия будут пересмотрены из-за невыполнения установленных показателей.

80-летний Эрнст Таннер, возглавлявший компанию в качестве генерального директора с 1993 по 2016 год и более трех десятилетий занимавший пост председателя совета директоров, отверг призывы к своей отставке. Он заявил, что намерен помочь компании восстановить прежние позиции, прежде чем перейти к следующему этапу жизни.

Таким образом, Lindt рассчитывает исправить последствия неудачной ценовой политики за счет снижения стоимости отдельных товаров, увеличения продаж и более строгого контроля расходов.