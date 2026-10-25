Негативное влияние государственной компании Latvijas dzelzceļš (LDz) на бюджет Латвии в 2027–2030 годах оценивается в 141,7 миллиона евро. Об этом говорится в подготовленном Министерством сообщения докладе.

По прогнозам, в 2027 году отрицательный фискальный эффект составит 30,8 миллиона евро, в 2028-м — 35,9 миллиона, в 2029-м — 37,8 миллиона, а в 2030-м — 37,2 миллиона евро. При этом в 2026 году ожидается небольшой положительный эффект — около 173 тысяч евро.

Новые прогнозы хуже утверждённых правительством год назад, но лучше предварительных расчётов августа 2026 года. Улучшения удалось добиться благодаря сокращению расходов и пересмотру инвестиционной программы. В ближайшие четыре года эксплуатационные затраты планируется уменьшать в среднем на 2,5 миллиона евро ежегодно, инвестиционные — на 6,6 миллиона.

Главная причина финансовых проблем LDz — резкое сокращение грузоперевозок. В 2024 году по железной дороге перевезли 11,5 миллиона тонн грузов, в 2025-м — 9,5 миллиона, а в 2026-м ожидается всего около 6 миллионов тонн. Примерно такой же объём прогнозируется и в последующие годы.

На ситуацию повлияли санкции ЕС и США, а также решение России повысить тарифы на железнодорожные грузоперевозки с мая 2026 года. Из-за этого доходы LDz могут оказаться ниже прежних прогнозов на 10 миллионов евро в 2027 году и на 14 миллионов в 2029-м.

Министерство предупреждает, что дальнейшее существенное сокращение расходов при сохранении существующей железнодорожной сети практически невозможно. Радикально уменьшить затраты можно лишь путём закрытия части железнодорожных участков.

При нынешних объёмах грузоперевозок содержание инфраструктуры будет ежегодно сопровождаться дефицитом средств. Поэтому сохранение железнодорожной сети напрямую зависит от способности государства компенсировать убытки LDz.

Без платежей на обеспечение финансового равновесия и учёта обесценения активов убытки компании в 2027–2030 годах прогнозируются на уровне 35–41 миллиона евро ежегодно.

Дополнительные расходы примерно в два миллиона евро в год возникнут с 2027 года из-за содержания Рижского центрального вокзала и железнодорожной станции Рижского аэропорта.

Кроме того, финансовый результат LDz за 2026 год может ухудшиться примерно на 50 миллионов евро из-за снижения балансовой стоимости вложений в дочернюю компанию LDz Cargo. Однако это будут бухгалтерские убытки, не требующие компенсации из госбюджета.

Министерству финансов предлагается учесть обновлённые прогнозы при подготовке государственного бюджета на 2027 год и бюджетных планов до 2030 года.

Напомним, что в 2025 году оборот концерна LDz сократился на 13,9%, до 201,2 миллиона евро, а убытки составили 7,8 миллиона евро — в пять раз меньше, чем годом ранее.