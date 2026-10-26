На фоне неутихающей активности финансовых мошенников и всё более изощрённых схем обмана жителям приходится уделять повышенное внимание защите своих сбережений от злоумышленников.

Это предполагает не только крайне критическую оценку каждого телефонного звонка и SMS-сообщения, но и целенаправленные действия, позволяющие снизить риск принятия эмоциональных решений. Тысячи людей уже предприняли такие шаги, ограничив себе возможность оформления нежелательных кредитов, а также тщательно сравнивая предложения поставщиков финансовых услуг.

Анализ многочисленных случаев мошенничества показывает, что напуганные злоумышленниками люди действуют эмоционально и пытаются найти требуемую сумму денег даже тогда, когда у них самих нет никаких сбережений. Для этого они нередко оформляют кредит и передают полученные деньги мошенникам. В результате человек остаётся не только без средств, но и с внушительным долгом.

Чтобы избежать подобных ситуаций, жители всё активнее ищут способы защитить себя от нежелательных финансовых обязательств.

По данным AS CREFO Birojs, уже более 10 тысяч человек сделали в базе данных этого лицензированного в Латвии бюро кредитной информации отметку о нежелании получать кредиты.

При этом 42,7% из них в настоящее время не имеют действующих кредитных обязательств. Это свидетельствует о том, что подобное решение может быть связано не только с желанием избежать долговой нагрузки, но и со стремлением обеспечить собственную финансовую безопасность.

«Поскольку на сайте AS CREFO Birojs предусмотрена возможность указать причину решения ограничить себе доступ к кредитам, мы отчётливо видим мотивы такого поведения. Среди всех пользователей, указавших причину, 73,5% выбрали ответ „Хочу ограничить использование моих данных в мошеннических целях“, а 13,7% отметили, что в настоящее время не хотят приобретать товары с отсрочкой платежа. Это наглядно показывает, что люди всё серьёзнее задумываются о том, как снизить риски», — комментирует данные председатель правления CREFO Birojs Мара Мейере.

В тех случаях, когда заём всё же необходим для обдуманных покупок, важно выбирать проверенных поставщиков финансовых услуг и чётко понимать предлагаемые условия.

Например, онлайн-платформа сравнения кредитов Samazini.lv, работающая в качестве лицензированного кредитного посредника, предлагает выбрать наиболее подходящий вариант из нескольких предложений, а также найти наиболее выгодные возможности рефинансирования кредитов, в том числе объединения нескольких платежей в один.

«Забота о своих финансах означает не только отказ от ненужных кредитов, но и контроль за уже имеющимися обязательствами. Время от времени стоит проверять, сколько денег в общей сложности ежемесячно уходит на погашение кредитов.

Наши данные показывают, что благодаря сравнению предложений и рефинансированию наиболее дорогих кредитов ежемесячные платежи можно сократить в среднем на 250 евро.

Если самостоятельно разобраться в этом кажется сложным, наша опытная команда поможет найти оптимальный вариант», — говорит представитель бренда Samazini.lv Андрис Озолиньш.