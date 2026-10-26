Планируемый запрет международных автобусных перевозок между Латвией, Россией и Беларусью может привести к ежегодным потерям перевозчика Ecolines в размере около шести миллионов евро. При этом Министерство сообщения допускает, что государству придется компенсировать компаниям убытки от аннулирования ранее выданных разрешений.

Автобусный перевозчик Norma-A, работающий под брендом Ecolines, оценил возможные финансовые последствия запрета пассажирских перевозок в Россию. По расчетам компании, общие потери могут достигнуть примерно шести миллионов евро в год.

Как сообщает агентство LETA, эти данные приведены в аннотации к поправкам к Закону об автомобильных перевозках, подготовленным Министерством сообщения и опубликованным на портале нормативных актов.

Основную часть возможных потерь составят доходы от международных маршрутов Рига — Москва и Рига — Санкт-Петербург. По оценке перевозчика, их прекращение может привести к недополучению около четырех миллионов евро ежегодно.

Еще примерно два миллиона евро компания связывает с возможным простоем междугородних автобусов, которые используются для обслуживания этих направлений.

Расчеты основаны на финансовых показателях предыдущих лет. В 2024 году доходы от двух маршрутов составили 4,283 миллиона евро, а объем перевозок достиг 39,2 миллиона пассажиро-километров.

В 2025 году, по данным до 15 ноября, доходы составили 4,042 миллиона евро при объеме перевозок 34,5 миллиона пассажиро-километров.

При этом речь идет об оценке возможных потерь самого перевозчика, а не об установленной сумме компенсации, которую государство обязано выплатить.

Поправки, разработанные Министерством сообщения, предусматривают с 10 января 2027 года запретить регулярные и нерегулярные международные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь, а также из этих стран.

Ограничения должны коснуться и транзитных международных автобусных перевозок через территорию Латвии в Россию и Беларусь и обратно.

Министерство объясняет необходимость запрета соображениями государственной и общественной безопасности. В аннотации к законопроекту упоминаются гибридные угрозы, риск использования международных перевозок для сбора информации и разведывательной деятельности, а также возможность нелегальной иммиграции.

Однако прекращение перевозок затронет компании, которые уже получили разрешения на обслуживание международных маршрутов.

Министерство признает, что такие разрешения являются благоприятными административными актами. Поэтому их досрочное аннулирование в отдельных случаях может повлечь обязанность государства компенсировать причиненные убытки и нематериальный вред. Предлагаемые поправки создадут правовую основу для отмены ранее выданных срочных разрешений в рамках индивидуальных административных процедур.

Если перевозчики потребуют компенсацию, каждое обращение будет рассматриваться отдельно. Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией должно будет установить, действительно ли компания понесла убытки, каков их размер и существует ли прямая связь между потерями и принятым государством решением.

Предполагается, что компенсации в первую очередь будут выплачиваться из доступных министерству бюджетных средств. Если этих денег окажется недостаточно, может быть использована государственная бюджетная программа «Средства на непредвиденные случаи». Для этого потребуется отдельное решение правительства.

В настоящее время регулярные автобусные перевозки из Латвии в Россию осуществляются по маршруту Рига — Москва, который обслуживает Ecolines. Разрешение на его эксплуатацию действительно до 9 января 2027 года.

Второй маршрут компании — Рига — Санкт-Петербург — сейчас приостановлен.

Причина связана с ограничением времени работы пограничного пункта на эстонской стороне. Согласованное расписание автобусов предусматривает пересечение границы в часы, когда пункт пропуска теперь закрыт.

Таким образом, если поправки вступят в силу в предложенной редакции, с 10 января 2027 года автобусное сообщение Латвии с Россией и Беларусью, включая транзитные перевозки, будет запрещено.

Предложения о полном прекращении таких перевозок Министерство сообщения представило правительству еще в сентябре. Теперь законопроект предусматривает конкретную дату введения ограничений и механизм рассмотрения возможных требований перевозчиков о возмещении убытков.