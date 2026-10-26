В 2027 году минимальную зарплату в Латвии предлагают повысить с нынешних 780 до 820 евро в месяц. Однако первоначально Министерство благосостояния и профсоюзы настаивали на более существенном увеличении — до 835 евро. Договориться об этом с социальными партнёрами не удалось.

Министерство благосостояния (LM) подготовило проект правил, предусматривающий повышение минимальной месячной зарплаты на 40 евро — до 820 евро с 1 января 2027 года.

Документ передан на согласование до 9 ноября, после чего его ещё должно рассмотреть правительство. Таким образом, окончательное решение пока не принято.

Почему отказались от 835 евро?

Согласно действующей методике, минимальная зарплата должна рассчитываться с учётом установленного ориентира — 46% средней брутто-зарплаты в стране за последние доступные 12 месяцев.

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году средняя зарплата до уплаты налогов составляла 1815 евро. Соответственно, расчётный ориентир для минимальной зарплаты на 2027 год составляет 834,9 евро, или 835 евро после округления.

Именно на этой сумме настаивали Министерство благосостояния и профсоюзы.

Однако на заседаниях Национального совета трёхстороннего сотрудничества 30 июля и 8 октября договориться о повышении до 835 евро не удалось.

В результате министерство предложило компромиссный вариант — 820 евро, что на 15 евро меньше расчётного ориентира.

Каждый шестой работник получает минимальную зарплату или меньше

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году минимальную зарплату или меньше получали в среднем 131 815 работников — 17,1% всех работающих по найму.

Для сравнения: в 2021 году доля таких работников составляла 19,4%.

Таким образом, повышение минимальной зарплаты непосредственно затронет значительную часть рынка труда.

При этом речь идёт о зарплате до уплаты налогов. Фактическое увеличение суммы, которую работники получат на руки, будет зависеть от применяемых налогов и льгот.

Что изменится для работников и работодателей?

В Министерстве благосостояния считают, что повышение минимальной зарплаты увеличит покупательную способность людей с низкими доходами и поддержит внутренний спрос.

Кроме того, более высокая минимальная оплата труда может стимулировать предприятия вкладывать средства в новые технологии, повышать производительность и сокращать использование теневых схем оплаты труда.

Однако у решения есть и обратная сторона.

Работодателям придётся увеличить расходы на сотрудников, чья зарплата при нормальной продолжительности рабочего времени сейчас составляет менее 820 евро.

Особенно ощутимым повышение может оказаться для предприятий в отраслях с большой долей низкооплачиваемого труда.

Министерство предупреждает, что дополнительная финансовая нагрузка способна осложнить положение малых и средних предприятий, прежде всего в регионах с невысокой экономической активностью и более низкими доходами населения.

При этом увеличения административной нагрузки на работодателей не ожидается: сведения о зарплатах и налогах предприятия уже сейчас ежемесячно предоставляют Службе государственных доходов.

Как повышение повлияет на бюджет?

Министерство благосостояния отмечает, что повышение минимальной зарплаты до 820 евро уже учтено в макроэкономических прогнозах, расчётах налоговых поступлений и расходах государственного бюджета.

Соответствующие показатели также включены в фискально-структурный план Латвии на 2025–2028 годы.

Поэтому предлагаемые изменения не должны повлиять на ранее запланированные показатели доходов и расходов государственного бюджета.

В то же время возможные дополнительные расходы самоуправлений пока не подсчитаны. Министерство объясняет это отсутствием полных данных о количестве работников муниципальных учреждений, получающих менее 820 евро в месяц.

Что будет с минимальной зарплатой дальше?

Напомним, ещё в сентябре 2024 года правительство утвердило среднесрочные ориентиры повышения минимальной зарплаты:

2026 год — 780 евро;

2027 год — 820 евро;

2028 год — 860 евро.

Таким образом, нынешнее предложение Министерства благосостояния соответствует ранее намеченному графику, хотя и не достигает уровня в 835 евро, рассчитанного по действующему ориентиру.

Если правительство утвердит проект, с 1 января 2027 года минимальная зарплата в Латвии увеличится на 40 евро, или примерно на 5,1%.