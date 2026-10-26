Компания, специализирующаяся на техническом обслуживании и ремонте воздушных судов, принимает в Риге самолеты заказчиков из Европы, США, Центральной Азии и Ближнего Востока. ASB предлагает комплексное обслуживание – от ремонта двигателей и шасси до модернизации электронных систем и полного обновления салонов.

В отличие от традиционного промышленного экспорта, в авиационном бизнесе услуга не отправляется за границу – самолет иностранного заказчика сам прилетает в Латвию. Здесь специалисты выполняют необходимые работы, после чего воздушное судно возвращается владельцу.

«В нашем случае мы экспортируем знания и техническую компетенцию – самолет прилетает к нам, а работа выполняется здесь, в Латвии», – объясняют в Airline Support Baltic.

Компания ведет свою историю с 1994 года, а ее производственная база в Риге работает с 2013 года. Сегодня около 90% совокупного оборота ASB и ее партнеров обеспечивают иностранные заказчики.

Комплексное обслуживание как конкурентное преимущество

Техническое обслуживание современного воздушного судна редко ограничивается одной операцией. Помимо плановых проверок могут потребоваться ремонт двигателей, работы с шасси, модернизация электронных систем, обновление оборудования или интерьера.

Для владельца самолета организация таких работ у нескольких подрядчиков означает дополнительные расходы, сложную логистику и длительный простой. Поэтому одним из преимуществ Airline Support Baltic является возможность объединить разные виды обслуживания в рамках одного проекта.

«В бизнес-авиации клиент ищет партнера, которому можно доверять. У нас более 30 лет опыта, и одно из наших преимуществ – возможность обеспечить широкий спектр услуг в одном месте», – отмечают в компании.

ASB выполняет базовое и линейное техническое обслуживание воздушных судов, техническое обслуживание и капитальный ремонт двигателей, работы с шасси, модернизацию авионики и полное обновление самолетных салонов. Компания обладает рядом специализированных компетенций. В частности, ASB входит в число четырех центров в мире, авторизованных для обслуживания и капитального ремонта двигателей GE CF34-3. Кроме того, предприятие является одним из пяти авторизованных сервисных центров Rolls-Royce в Европе по двигателям AE3007A и одним из семи авторизованных центров Liebherr в мире по обслуживанию и капитальному ремонту шасси.

Такая специализация позволяет выполнять в Риге технически сложные проекты, требующие совместной работы инженеров и специалистов различных направлений.

От капитального ремонта до полного обновления самолёта

Одним из примеров комплексного подхода стал проект самолета Challenger 850 авиакомпании AirX.

Специалисты Airline Support Baltic провели техническое обслуживание воздушного судна, выполнили работы с двигателями и шасси, модернизировали электронные системы и полностью обновили пассажирский салон. Особенность проекта заключалась не только в объеме выполненных работ. Разные технические направления необходимо было согласовать между собой, чтобы все системы и обновленный интерьер соответствовали требованиям заказчика.

Реализация потребовала тесного взаимодействия специалистов предприятия и команды клиента. Возможность координировать различные работы в одном месте позволила упростить организацию проекта и сократить необходимость привлечения нескольких независимых подрядчиков.

Опыт компании охватывает широкий спектр воздушных судов. С 2020 года ASB выполнила 465 проектов технического обслуживания, включая 166 проектов с самолетами Embraer ERJ-135BJ Legacy, 51 – с Challenger 850, 51 – с Hawker 750, 33 – с Challenger 604 и 24 – с CRJ100/200.

Предприятие также сотрудничает с международными производителями и поставщиками оборудования и комплектующих, среди которых Garmin, Rockwell Collins, Bombardier, Boeing и Embraer.

Для иностранных заказчиков важны не только стоимость и сроки обслуживания, но и соответствие предприятия международным авиационным требованиям. ASB работает в соответствии с требованиями EASA Part-145, а система менеджмента качества компании сертифицирована по ISO 9001. Предприятие также располагает одобрениями авиационных властей США, Великобритании, Индии, Нигерии и ряда других юрисдикций.

Получение таких разрешений требует квалифицированного персонала, соответствующего оборудования, соблюдения установленных процедур и регулярного прохождения проверок. Для клиентов это дополнительное подтверждение надежности выбранного сервисного центра.

Новые заказчики создают основу для дальнейшего роста

За последние годы география клиентов ASB охватила Великобританию, Нидерланды, Казахстан, США, Объединенные Арабские Эмираты, Мальту и Швецию. Увеличение числа заказов сопровождается ростом производственных показателей предприятия.

Если в 2016 году компания располагала 1200 квадратными метрами производственных площадей, то к 2025 году их площадь достигла 8750 квадратных метров. За тот же период количество ежегодно выполняемых проектов технического обслуживания увеличилось с 41 до 133, а число сотрудников выросло с 57 до 187 человек.

Следующий этап развития предусматривает строительство нового ангара площадью 5300 квадратных метров и отдельного производственного здания площадью 1000 квадратных метров для работ с авиационными интерьерами.

Это позволит увеличить общую производственную площадь до 15 050 квадратных метров, удвоить количество одновременно обслуживаемых самолетов – с шести до двенадцати – и начать работать с более крупными воздушными судами, включая Embraer E-Jets, Airbus A320 и Boeing 737.

Финансировать эти проекты планируется за счет средств акционеров и банковского кредита. Ранее владельцы компании уже вложили в инфраструктуру более 17 млн евро собственных средств.

Результаты деятельности ASB отражаются и в ее вкладе в экономику Латвии. В 2025 году налоговые платежи компании достигли 3,72 млн евро, а общий экономический вклад предприятия, по его оценке, составил 9,39 млн евро, включая налоги, фонд оплаты труда и платежи местным партнерам.

Для реализации намеченных планов потребуются дополнительные специалисты. К 2029 году ASB намерена увеличить штат примерно до 340 человек, развивая сотрудничество с латвийскими учебными заведениями и собственные программы подготовки авиационных инженеров и техников.

Таким образом, устойчивый спрос на специализированные авиационные услуги позволяет ASB планировать долгосрочное развитие. Для Латвии деятельность предприятия означает экспорт услуг с высокой добавленной стоимостью, создание квалифицированных рабочих мест и укрепление позиций страны на международном рынке технического обслуживания воздушных судов.