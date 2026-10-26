В октябре в ходе двух успешных пробных авиарейсов из Риги в страны Центральной Азии экспортировали живой крупнорогатый скот. Через Рижский аэропорт в аэропорт Ташкента доставили 240 голов молодняка из Эстонии.

Возможность перевозить животных воздушным транспортом значительно сокращает время транспортировки. Закупщики крупного рогатого скота проявляют большой интерес к такой новой возможности, а для латвийской скотоводческой отрасли это означает повышение конкурентоспособности, сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Осуществить первые авиарейсы с грузом живого крупного рогатого скота удалось благодаря и тому, что под это приспособили инфраструктуру грузового терминала предприятия по обработке авиагрузов AG Handlings. В частности, было создано специализированное место для перегрузки крупного рогатого скота, где соблюдены все ветеринарные требования и нормы благополучия животных.

Руководитель предприятия Янис Каудзе рассказал, что весной интерес к экспорту крупного рогатого скота через Рижский аэропорт проявили именно эстонские животоноводы, которые поставляют скот в страны Центральной Азии, в том числе в Узбекистан, где их приобретают для обновления стад.

В последние годы осуществлять поставки скота из стран Балтии в Центральную Азию стало сложнее, поскольку сухопутный транзит через территорию России закрыт.

Альтернативные маршруты экспорта через другие европейские аэропорты, которые обеспечивают перевозку крупного рогатого скота, значительно увеличивают общее время транспортировки.

Однако возможность перевозить животных воздушным транспортом из Риги существенно сокращает время, которое экспортируемый скот проводит в пути, что лучше для его благополучия.

По оценке руководителя AG Handlings Яниса Каудзе, сейчас многие проявляют интерес к новой возможности авиаперевозок, и в долгосрочной перспективе спрос может быть высоким.

«Преимущество для животных в том, что, фактически, всего за два-два с половиной часа мы их перегружаем из автомобиля в специальные контейнеры, которые сами производим здесь, на месте. Затем совсем короткий перелет до Ташкента — всего четыре-пять часов. После этого животных выгружают для дальнейшей перевозки, и они продолжают путь к своему новому месту обитания. Если скот перевозить автомобильным транспортом по суше, дорога занимает очень много времени — такой маршрут может занимать вплоть до месяца. Конечно, самолетом перевозить дороже, но на данный момент мы уже выполнили два рейса. Еще два рейса сейчас находятся на карантине у крестьян, а в общей сложности в этом месяце предстоит выполнить еще семь рейсов», — рассказал Каудзе.

В будущем предприятие планирует принимать грузы с крупным рогатым скотом не только из стран Балтии, но также из Польши и Австрии,откуда животных также смогут перевозить через Рижский аэропорт.

Расходы на логистику перевозок обычно несет сам закупщик скота, однако возможность экспортировать крупный рогатый скот из Рижского аэропорта считают преимуществом и для латвийской отрасли животноводства, поскольку это открывает перед нашими фермерами более широкие возможности для освоения новых рынков.

В настоящее время из Латвии ежегодно экспортируют в общей сложности около 30 тысяч голов живого крупного рогатого скота, что составляет примерно 50% от числа родившихся за год телят. Значительную часть из них продают непосредственно на аукционе мясного скота, рассказал фермер Каспар Адамс.

«Должно пройти время, чтобы клиенты поняли, что есть такая возможность, ведь до сих пор в странах Балтии 36 лет такого не было. Исключением была Литва, откуда 15 или 20 лет назад телят отправляли в Израиль.

Но страны Балтии ни у кого не ассоциировались с возможностью перевозить животных самолетами.

Теперь такая возможность появилась. Пожалуй, самый известный в Европе аэропорт в этой сфере — бельгийский, откуда животных перевозят в разные уголки мира. Я думаю, у Риги тоже есть очень большие возможности стать широко известной в этой области. Просто нужно немного времени, чтобы клиенты поняли, что такая возможность существует. Любой экспорт приносит пользу, поскольку, к сожалению, наш внутренний рынок слишком мал, очень мал. Мне кажется, все отрасли существуют благодаря экспорту», — сказал Адамс.

Это также укрепляет конкурентоспособность Рижского аэропорта. Чтобы такие авиаперевозки живого скота стали возможны, потребовалось внести изменения как в правила Кабинета министров, официально определив Рижский аэропорт в качестве пункта вывоза живых сельскохозяйственных животных, так и в инфраструктуру грузового терминала аэропорта.