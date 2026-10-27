Мировая экономика может столкнуться с более продолжительным ростом цен, чем ожидалось ранее. Более 500 экономистов, опрошенных Reuters, пересмотрели прогнозы инфляции на 2027 год в сторону повышения. Ухудшились ожидания и для еврозоны, в которую входит Латвия.

Согласно опубликованному 27 октября исследованию Reuters, прогнозы инфляции на следующий год повышены для 31 из 50 рассматриваемых экономик. Причём речь идёт не только о развивающихся странах: среди 21 развитой экономики прогнозы ухудшились для 15.

Эксперты всё больше опасаются, что рост цен перестанет быть временным последствием подорожания энергоносителей и распространится на другие товары и услуги.

Европа под особым давлением

За последние три квартальных опроса медианный прогноз инфляции на 2027 год для еврозоны вырос на 0,5 процентного пункта.

В Великобритании прогноз повышен на 0,7 процентного пункта, в США — на 0,2 пункта, в Индии — на 0,4, а в Бразилии — на 0,5 пункта.

Одной из главных причин остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Военный конфликт привёл к резкому подорожанию нефти и усилил неопределённость на мировых энергетических рынках.

По данным Reuters, с 7 октября нефть удерживается выше отметки 100 долларов за баррель, а на прошлой неделе её стоимость превышала 117 долларов.

Дорогая энергия постепенно увеличивает затраты предприятий на производство и транспортировку продукции. В результате дополнительное ценовое давление может затронуть продукты питания, промышленные товары и услуги.

Что это означает для Латвии?

Для жителей Латвии ухудшение инфляционных прогнозов в еврозоне означает риск сохранения высоких расходов на повседневную жизнь.

Особенно чувствительными могут оказаться цены на топливо, отопление, продукты питания и услуги, стоимость которых зависит от энергоресурсов.

Кроме того, продолжительная инфляция может заставить Европейский центральный банк сохранять более высокие процентные ставки или вновь повышать их. Это способно повлиять на стоимость кредитов, включая ипотечные займы.

Однако глобальный прогноз Reuters не означает, что цены в Латвии обязательно вырастут на такую же величину. Динамика инфляции будет зависеть и от местных экономических условий.

Есть и неожиданная хорошая новость

Несмотря на опасения по поводу инфляции, экономисты одновременно улучшили прогнозы роста мировой экономики.

Ожидается, что мировой ВВП увеличится на 3% в 2026 году и на 3,2% в 2027-м. В июльском опросе прогнозы составляли соответственно 2,9% и 3,1%.

Одним из факторов устойчивости экономики стали масштабные инвестиции в искусственный интеллект. По оценке Reuters, с прошлого года мировые вложения в связанные с ИИ технологии превысили триллион долларов.

Таким образом, складывается необычная ситуация: мировая экономика продолжает расти, но одновременно сохраняется опасность затяжного подорожания товаров и услуг.

Главный риск для потребителей заключается в том, что даже при замедлении инфляции цены не обязательно снизятся. Они могут продолжать расти, хотя и более медленными темпами.