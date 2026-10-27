Латвия не поддерживает введение обязательных ограничений на потребление энергоресурсов на уровне Европейского союза. Власти считают, что подобные меры могут привести к дополнительным расходам для населения и предприятий, а также поставить под угрозу нормальную работу бизнеса.

Такая позиция изложена в информационном докладе Министерства климата и энергетики, одобренном правительством во вторник, 27 октября.

Документ определяет позицию Латвии на предстоящем заседании Совета министров ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, которое состоится 29 октября.

Европа готовится к непростой зиме

Одной из главных тем встречи станет энергетическая безопасность Евросоюза зимой 2026–2027 годов и в долгосрочной перспективе.

Министры обсудят готовность европейских стран к возможным перебоям в поставках энергоресурсов, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Хотя Латвия напрямую не зависит от поставок нефти и газа через Ормузский пролив, проблемы на мировом энергетическом рынке способны затронуть и её.

Нарушения поставок могут привести к росту цен на нефть и природный газ, а также усилить конкуренцию между государствами за доступные энергоресурсы.

В Министерстве климата и энергетики подчёркивают, что в кризисных ситуациях Евросоюзу необходимо координировать действия стран-участниц.

Однако основное внимание, по мнению Латвии, следует уделять устойчивости цепочек поставок, развитию альтернативных маршрутов и обеспечению доступности региональной энергетической инфраструктуры.

Почему Латвия против обязательной экономии энергии?

Латвийские власти считают, что единые обязательные ограничения потребления энергоресурсов подходят далеко не всем государствам.

Такие меры могут быть эффективны там, где значительную часть энергопотребления можно заменить альтернативными видами топлива или временно сократить без серьёзных экономических последствий.

Однако в других странах подобные ограничения способны привести к несоразмерным расходам и убыткам.

Латвия подчёркивает, что меры по сокращению энергопотребления не должны затрагивать основные потребности жителей и предприятий или угрожать способности компаний продолжать хозяйственную деятельность.

При этом страна не выступает против энергосбережения как такового, а возражает именно против обязательных единых ограничений на уровне ЕС.

Брюссель предлагает изменить подход к тарифам на электричество

Ещё одним вопросом предстоящей встречи станет предложение Европейской комиссии о тарифах на электросети.

Латвия в целом поддерживает цели Еврокомиссии: развитие электрификации, повышение эффективности сетей, цифровизацию и снижение системных расходов для конечных потребителей.

Однако Рига выступает против чрезмерной унификации тарифных систем на уровне Евросоюза.

По мнению латвийских властей, решения о структуре тарифов и развитии электросетей должны преимущественно оставаться в компетенции отдельных государств.

Национальные регуляторы должны сохранять право самостоятельно определять методику расчёта тарифов с учётом особенностей энергетического рынка и инфраструктуры каждой страны.

Особенно Латвия возражает против обязательного введения территориальных ценовых сигналов и тарифов, различающихся в зависимости от времени потребления электроэнергии.

В министерстве поясняют, что потребности энергосистем отличаются. Например, в одной стране может быть выгодно переносить потребление электричества на дневные часы, а в другой — на ночные.

Поэтому универсальные решения могут оказаться неэффективными.

Латвия не хочет менять налоги на электричество по предложению Еврокомиссии

Европейская комиссия также предлагает закрепить принцип, согласно которому ставка налога на электроэнергию не должна превышать ставку налога на природный газ.

Латвия выступает против рассмотрения налоговых вопросов в рамках предлагаемого регулирования электросетевых тарифов.

Власти считают, что налогообложение должно регулироваться отдельными законодательными актами с соблюдением предусмотренных для этого процедур принятия решений.

Что будет с энергетикой после 2030 года?

На заседании министры обсудят и долгосрочную энергетическую политику Евросоюза.

Латвия считает, что после 2030 года главным приоритетом должна стать энергетическая независимость ЕС и его государств.

Особое внимание предлагается уделять местным источникам энергии и эффективному использованию ресурсов.

При разработке новых европейских целей необходимо прежде всего оценивать, насколько они помогают сократить зависимость от импорта энергоресурсов из третьих стран и укрепить энергетическую безопасность.

При этом следует учитывать экономическое развитие, географическое положение и уже достигнутые результаты каждой страны.

Латвия намерена сохранить использование местной биомассы

Отдельно в документе подчёркивается необходимость сохранять возможность использования местных возобновляемых энергоресурсов для отопления.

Для Латвии особое значение имеет биомасса, которая и в будущем должна оставаться важной частью энергетического баланса страны.

Таким образом, наряду с развитием электрического отопления Латвия выступает за сохранение альтернативных местных источников тепла.

В сфере энергоэффективности страна также предлагает отказаться от обязательной цели по совокупной экономии конечного энергопотребления.

По оценке министерства, такой подход создаёт чрезмерную административную нагрузку.

Вместо этого предлагается использовать показатель энергоёмкости и оценивать прогресс каждой страны относительно её собственных исходных показателей, а не сравнивать государства между собой.

Евросоюзу предлагают создать запас оборудования на случай аварий

Латвия также призывает ЕС активнее участвовать в защите критически важной энергетической инфраструктуры.

Среди предложений — создание единой европейской системы предупреждения об угрозах и инцидентах.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность формирования общеевропейского резерва запасных частей, оборудования и кабелей, необходимых для восстановления повреждённых энергетических объектов.

Особое внимание Латвия уделяет защите электросетей от экстремальных погодных условий.

Власти считают необходимым предусмотреть финансирование ЕС для повышения устойчивости существующей распределительной инфраструктуры к климатическим рискам, прежде всего сильным штормам.

Одним из решений может стать прокладка подземных кабельных линий в местах, где это позволит существенно сократить вероятность повреждения электросетей во время бурь.

На заседании Совета министров ЕС 29 октября Латвию планирует представлять парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Эйнарс Цилинскис.

Таким образом, Латвия поддерживает укрепление энергетической безопасности Европы, но настаивает, что решения об ограничении потребления, тарифах и развитии энергетики должны учитывать особенности отдельных стран и не создавать чрезмерной нагрузки на жителей и бизнес.