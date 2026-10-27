В Латвии планируется ввести систему мониторинга соблюдения запрета на импорт товаров российского и белорусского происхождения. Она предусматривает сотрудничество ответственных учреждений, контроль импорта, надзор за рынком и информирование общественности. Это следует из информационного доклада Министерства экономики (МЭ), утверждённого правительством во вторник.

Цель системы мониторинга — обеспечить систематический сбор сопоставимой информации, позволяющей оценивать эффективность национальных запретов на импорт и связанных с ними мер, а также координировать действия компетентных учреждений при применении ограничений и информировании предпринимателей.

Список запрещённых товаров планируют расширить

В настоящее время в Латвии действует запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.

Планируется включить в перечень запрещённых товаров также живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, продукцию мукомольной промышленности, семена масличных культур, мясные изделия, продукты переработки овощей и фруктов, а также другие категории сельскохозяйственной и кормовой продукции.

Запрет предполагается распространить и на отдельные виды кофе, чая, специй, животных и растительных жиров и масел, сахара, мелассы и побочных продуктов производства сахара.

Расширение перечня обусловлено данными внешней торговли, свидетельствующими о продолжающемся импорте из России и Беларуси ряда категорий сельскохозяйственной, кормовой и продовольственной продукции.

Согласно приведённым в докладе данным, с января по июль этого года из этих стран были импортированы сельскохозяйственные, кормовые и продовольственные товары на сумму 24,9 миллиона евро. Из них стоимость импорта сельскохозяйственной продукции и кормов составила 18,3 миллиона евро, а продовольственных товаров — 6,6 миллиона евро.

Министерство земледелия продолжает работу над поправками к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, чтобы национальный запрет на импорт можно было распространить также на продовольственные товары.

Под ограничения могут попасть книги, одежда и игрушки

Министерство иностранных дел разработало проект правил, предусматривающий запрет на импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси.

Предлагается ограничить ввоз книг и газет, одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игр и спортивных принадлежностей.

Согласно расчётам, приведённым в докладе, в 2025 году импорт этих категорий товаров из России и Беларуси составил 12,5 миллиона евро, или 6,5% общего импорта из указанных стран и 0,05% совокупного товарного импорта Латвии.

Российские и белорусские товары смогут законно продаваться в Латвии

Министерство экономики обращает внимание на ряд объективных ограничений, которые необходимо учитывать при создании системы мониторинга.

Национальный запрет распространяется на импорт, а не на торговлю.

Товары российского и белорусского происхождения, выпущенные в свободное обращение в другом государстве Европейского союза, могут законно поступать в Латвию.

Само по себе наличие таких товаров в магазине не является нарушением. Поэтому у органов надзора за рынком нет правовых оснований изымать их из продажи или задерживать.

Кроме того, установить происхождение товара на этапе розничной торговли зачастую сложно.

Прежде чем попасть к потребителю, продукция проходит несколько этапов распространения. При этом у розничного продавца не всегда имеются документы, позволяющие однозначно определить непреференциальное происхождение товара в соответствии с Таможенным кодексом ЕС.

Для непродовольственных товаров в Евросоюзе не установлено общего требования обязательно указывать страну происхождения.

Статистика внешней торговли также не позволяет отслеживать происхождение товаров при их перемещении внутри ЕС.

По штрихкоду нельзя определить страну производства

В докладе отдельно подчёркивается, что происхождение товара невозможно установить по первым цифрам штрихкода.

Как поясняет организация GS1 Latvija, префикс штрихкода указывает страну, в национальной организации GS1 которой предприятие получило регистрационный номер, а не страну производства товара.

Поэтому такой способ нельзя использовать ни для государственного надзора, ни для информирования потребителей.

В Министерстве экономики признают, что на уровне розничной торговли у государства сейчас нет и в ближайшее время не появится инструмента, позволяющего юридически достоверно устанавливать происхождение всех товаров из России и Беларуси и препятствовать их продаже.

В связи с этим система мониторинга будет преследовать две взаимодополняющие цели: обеспечить последовательное применение импортных запретов и оценку их эффективности, а также побуждать предпринимателей добровольно отказываться от включения российских и белорусских товаров в ассортимент.

Для этого предполагается использовать прежде всего информационные, а не принудительные меры.

В министерстве отмечают, что в отношении продовольственных товаров покупателям сейчас доступна информация о стране производства, позволяющая учитывать происхождение продукции при выборе товаров в соответствии с личными убеждениями и приоритетами.

Какие учреждения будут контролировать соблюдение запрета

Согласно предлагаемому порядку, Служба государственных доходов (СГД) будет обеспечивать применение импортных запретов при таможенном оформлении.

В её обязанности войдут обновление таможенных профилей риска с учётом кодов Комбинированной номенклатуры и ввоза товаров российского и белорусского происхождения через другие третьи страны, проведение проверок после таможенного оформления и документирование выявленных нарушений.

СГД также направит импортёрам разовое информационное уведомление о действующих национальных запретах через Систему электронного декларирования и другие каналы связи. Соответствующая информация будет опубликована и на сайте службы.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) включит вопросы мониторинга в уже проводимые проверки и обеспечит возможность сообщать о случаях продажи товаров, подпадающих под импортные ограничения.

ЦЗПП также будет публиковать информацию о действующих запретах, ограничительных мерах ЕС и способах определения происхождения товаров.

Предпринимателей призовут добровольно исключать из ассортимента продукцию российского и белорусского происхождения.

Кроме того, центр будет контролировать достоверность публичных заявлений торговцев о происхождении товаров и об отказе от продажи соответствующей продукции.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) при проведении проверок предприятий розничной торговли будет в пределах своей компетенции фиксировать и обобщать информацию о выявленных продовольственных товарах и кормах, произведённых в России или Беларуси.

Служба также разместит на своём сайте подготовленную Министерством экономики информацию о действующих импортных ограничениях.

Другие органы надзора за рынком будут подключаться к мониторингу в случае включения подконтрольных им категорий товаров в перечень запрещённой продукции.

Министерство экономики возьмёт на себя общее руководство и координацию мониторинга, будет выполнять функции секретариата Совета по надзору за рынком, подготовит единый текст обращения к предпринимателям и отчёт правительству о достигнутых результатах.

Проверки будут проводить с учётом степени риска

В докладе отмечается, что товары, подпадающие под запрет, составляют небольшую часть общего импорта, тогда как потенциальных торговых точек очень много.

Поэтому государственные ресурсы предлагается направлять прежде всего на наиболее рискованные направления.

Оценка рисков будет проводиться на двух уровнях — при импорте и в розничной торговле.

В случаях высокого риска предусмотрены целевые тематические проверки, изучение предложений интернет-магазинов и направление информационных обращений предпринимателям.

При среднем уровне риска соответствующие вопросы будут включаться в плановые общие проверки.

При низком уровне риска отдельные проверки проводить не планируется, однако учреждения будут реагировать на поступающие сообщения о возможных нарушениях.

На пресс-конференции после заседания правительства министр экономики Виктор Валайнс (СЗК) пояснил, что товары будут разделены на две группы, надзор за которыми будут осуществлять Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) и Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП). Представители этих учреждений будут выборочно посещать различные торговые точки, фиксировать наличие подозрительных товаров и передавать информацию об их происхождении ответственным ведомствам, чтобы выяснить, были ли товары приобретены в России или Беларуси либо ввезены другими путями.

По словам Валайнса, о выявленных случаях будут информировать правительство, которое сможет принимать решения о дальнейших мерах по ограничению оборота таких товаров.

Кроме того, предпринимателям направят информацию о запрете на закупку этих товаров. Жители также смогут сообщать ответственным службам, в том числе ПВС и ЦЗПП, о продаже запрещённой продукции.

Валайнс сообщил, что первый отчёт о результатах надзора планируется подготовить в течение нескольких месяцев. Это позволит оценить, существуют ли проблемы с ввозом товаров российского и белорусского происхождения через другие страны и необходимы ли дополнительные ограничения.

Надзор начнётся после принятия соответствующих правил Кабинета министров. Валайнс пояснил, что запрет на импорт действует в установленном порядке, а новый механизм позволит государству активнее контролировать его соблюдение.

Первый отчёт правительству представят весной 2027 года

Правительство поручило Министерству экономики обеспечить руководство и координацию мероприятий, а ответственным учреждениям — их реализацию совместно с другими задействованными структурами.

До 31 марта 2027 года Министерство экономики должно представить Кабинету министров отчёт о ходе выполнения мероприятий.

Мониторинг планируется финансировать в пределах уже выделенных учреждениям бюджетных средств.

В частности, расходы на оплату сверхурочной работы сотрудников СГД в 2026 году будут покрываться за счёт ресурсов соответствующего ведомства, а в 2027 году и последующие годы — за счёт бюджетной подпрограммы Министерства финансов.