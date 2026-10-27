Одна из крупнейших банковских групп региона, Swedbank, проводит масштабную оптимизацию персонала. В общей сложности сокращения затрагивают около 500 работников, из которых примерно 100 трудятся в Латвии, Литве и Эстонии. В дальнейшем на численность сотрудников может повлиять внедрение искусственного интеллекта.

Как сообщает эстонское общественное вещание ERR, о сокращениях рассказал руководитель Swedbank в Эстонии Олави Лепп.

По его словам, изменения затрагивают всю банковскую группу, включая Швецию и страны Балтии. В трёх балтийских государствах Swedbank трудоустраивает более 6000 человек, около сотни из которых уже попали под сокращение.

Почему банк увольняет сотрудников?

Руководство объясняет происходящее пересмотром рабочих процессов и изменением потребности в персонале.

Несколько лет назад, когда банковская группа получала особенно высокую прибыль, Swedbank активно инвестировал в развитие информационных технологий и анализ данных, расширяя соответствующие подразделения.

Теперь часть поставленных задач выполнена, а потребность в таком количестве специалистов снизилась.

По словам Леппа, сотрудникам предлагают возможность переобучения и перехода на другие должности. Однако такие варианты подходят не всем, поэтому избежать увольнений не удаётся.

Искусственный интеллект может привести к новым сокращениям

Дополнительным фактором становится развитие искусственного интеллекта.

В настоящее время в банковской группе тестируется более 90 вариантов применения ИИ. Руководство рассматривает возможности автоматизации различных процессов, повышения производительности и сокращения расходов.

Лепп признал, что в будущем некоторые задачи смогут выполнять значительно меньше сотрудников.

При этом банк пока не определил, приведёт ли дальнейшее внедрение искусственного интеллекта к новым увольнениям или позволит расширять деятельность без увеличения персонала.

Что известно о сокращениях в Латвии?

Согласно информации ERR, около 100 сокращений приходятся на страны Балтии в целом.

Однако сколько именно сотрудников потеряли или могут потерять работу в латвийском подразделении Swedbank, пока неизвестно.

Примечательно, что оптимизация проходит на фоне сохраняющейся прибыльности банка. По итогам первых девяти месяцев 2026 года Swedbank в Эстонии получил 193 миллиона евро чистой прибыли, что на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Латвийское подразделение Swedbank за девять месяцев 2026 года сообщило о прибыли в размере 102 миллионов евро.