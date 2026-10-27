В Латвии планируют значительно сократить частоту обязательных медицинских осмотров для работников, занятых на должностях с невысоким риском для здоровья. Например, офисным сотрудникам, работающим за компьютером, предлагают проходить медосмотр всего раз в пять лет.

Такие изменения предлагает Министерство благосостояния. Соответствующий информационный доклад во вторник, 27 октября, был принят правительством к сведению.

Кому разрешат проходить медосмотр реже?

Сейчас периодические обязательные проверки здоровья (ОПЗ) проводятся раз в один–три года в зависимости от условий труда и профессиональных рисков.

Министерство благосостояния предлагает пересмотреть эту систему, чтобы частота осмотров больше соответствовала реальной опасности производственных факторов.

В частности, для сотрудников, работающих за компьютером, рассматривается возможность увеличить интервал между проверками до пяти лет.

Однако в ведомстве подчёркивают, что увеличение интервалов не должно означать отказа от наблюдения за здоровьем работников. При принятии решения необходимо учитывать и другие факторы риска.

Для разработки новых правил специалисты изучат научные исследования о влиянии условий труда на здоровье, пересмотрят перечень профессиональных рисков, а также список врачей и обследований, необходимых при прохождении медосмотра.

На работу можно будет устроиться без предварительного медосмотра

Ещё одно важное предложение касается первичных медицинских проверок при трудоустройстве.

Сегодня обязательный медосмотр необходимо пройти до начала трудовых отношений или государственной службы.

Министерство предлагает разрешить работникам с низким уровнем профессионального риска проходить его уже после начала работы — в установленный срок или после завершения испытательного периода.

В ведомстве объясняют, что часть сотрудников не проходит испытательный срок или самостоятельно увольняется вскоре после трудоустройства. В таких случаях расходы на предварительный медосмотр оказываются напрасными.

Однако для опасных профессий действующий порядок сохранят.

Это касается, например, работников, которые используют опасное оборудование, выполняют стропальные работы или работают на высоте. Для них проверка здоровья до начала работы останется обязательной.

Бумажные медицинские карты могут уйти в прошлое

Министерство благосостояния также предлагает разрешить оформление, отправку и получение карт обязательного медицинского осмотра в электронном виде.

Сейчас работодатель заполняет карту в двух экземплярах и передаёт её сотруднику. После обследования работник должен вернуть один экземпляр с заключением врача по профессиональным заболеваниям.

Такой порядок создаёт дополнительную административную нагрузку, особенно для предприятий, уже использующих электронный документооборот.

В будущем работодатель сможет договориться с медицинским учреждением об электронном обмене документами.

При этом компании, которым удобнее работать с бумажными документами или у которых нет необходимых технических возможностей, смогут сохранить прежний порядок.

Повторные обследования хотят сократить

Отдельное внимание уделяется доступности медицинских данных.

Сегодня врач по профессиональным заболеваниям не всегда располагает информацией о ранее пройденных работником обязательных медосмотрах, особенно если человек обращался в другое медицинское учреждение.

Сведения о других обследованиях, консультациях специалистов и истории заболеваний также доступны лишь частично.

Из-за этого работникам иногда приходится повторно проходить и оплачивать недавно выполненные обследования.

Министерство здравоохранения предложило обязать врача перед назначением новых исследований изучать доступные в системе e-veselība медицинские данные пациента.

Это позволило бы избежать ненужного дублирования обследований и точнее оценивать состояние здоровья.

Кроме того, предлагается сохранять в электронной системе историю обязательных медосмотров.

Сам работник также сможет получать доступ к заключениям и использовать их при устройстве на другую работу с аналогичными профессиональными рисками.

Если во время медосмотра обнаружатся проблемы со здоровьем, требующие внимания семейного врача, соответствующая информация сможет передаваться ему через электронную систему.

Работодателям обещают упростить организацию проверок

В числе предложений — совершенствование порядка проведения выездных медицинских осмотров, особенно в регионах, где доступность таких услуг ограничена.

Работодателям также хотят предоставить право выбирать одного поставщика услуг обязательных медосмотров для всех сотрудников.

По мнению министерства, это позволит сократить расходы, упростить организацию обследований и улучшить обмен информацией.

При этом рассматривается несколько вариантов цифровизации системы: интеграция e-veselība с Системой электронного декларирования Службы государственных доходов (VID), полное включение процесса в e-veselība или создание отдельной информационной системы.

Предпочтение предлагается отдавать развитию и интеграции уже существующих государственных информационных систем.

Однако VID предупредила, что выполнение не связанных с налогами функций увеличит административную нагрузку на службу.

Создание отдельной системы, в свою очередь, потребует значительных инвестиций и длительного времени.

В случае интеграции в e-veselība работодателю будет доступно только заключение врача о пригодности сотрудника к работе, но не его личные медицинские данные.

Когда могут вступить в силу новые правила?

Срок подготовки изменений

1 июня 2027 года

К этой дате Министерство благосостояния совместно с Министерством здравоохранения, социальными партнёрами и экспертами должно подготовить и представить правительству поправки.

Таким образом, речь пока идёт о предложениях, а не об уже вступивших в силу изменениях.

В Министерстве благосостояния напоминают, что главная цель обязательных медицинских осмотров — своевременно выявлять нарушения здоровья, связанные с условиями труда, и предотвращать развитие профессиональных заболеваний.

По данным Государственной инспекции труда, в 2025 году нарушения порядка проведения обязательных медосмотров были выявлены примерно на 14% проверенных предприятий, тогда как в 2024 году — на 17%.

Чаще всего работодатели несвоевременно направляли сотрудников на первичные обследования или нарушали сроки периодических проверок.