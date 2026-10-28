Почти две трети жителей Латвии считают, что для ощущения финансовой безопасности им необходима зарплата более 2000 евро после уплаты налогов. При этом 27% опрошенных хотели бы получать свыше 3000 евро в месяц. Самые высокие требования к доходам предъявляют жители Рижского региона, свидетельствует опрос.

Большинство жителей Латвии связывают финансовую безопасность с доходами, значительно превышающими среднюю зарплату в стране. Согласно опросу банка Citadele, 62% респондентов считают, что для уверенности в своем финансовом положении им необходимо получать более 2000 евро в месяц после уплаты налогов.

Как сообщает агентство LETA, наиболее распространенным ответом стала зарплата от 2001 до 3000 евро на руки. Такой уровень доходов назвали 47% участников исследования. При этом 25% опрошенных было бы достаточно зарплаты от 2001 до 2500 евро, а еще 22% хотели бы получать от 2501 до 3000 евро в месяц.

Более четверти жителей — 27% — считают, что для финансовой безопасности им необходим доход свыше 3000 евро. Из них 15% указали зарплату от 3001 до 4000 евро, а 12% — более 4000 евро ежемесячно.

В то же время 18% респондентов чувствовали бы себя финансово защищенными при доходах от 1501 до 2000 евро. Еще 7% было бы достаточно зарплаты до 1500 евро.

Какая зарплата нужна жителям Латвии для финансовой безопасности? Ежемесячный доход после уплаты налогов Зарплата Доля опрошенных До 1500 € 7% 1501–2000 € 18% 2001–2500 € 25% 2501–3000 € 22% 3001–4000 € 15% Более 4000 € 12% Источник: Citadele / Norstat, октябрь 2026 года. Опрошен 1001 житель Латвии. Сумма процентов может отличаться от 100% из-за округления.

Реальные зарплаты значительно ниже ожиданий

Несмотря на продолжающийся рост заработной платы, представления жителей о финансовой безопасности заметно расходятся с реальными доходами.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), во втором квартале 2026 года средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1886 евро в месяц. Это на 4,3% больше, чем годом ранее. Однако реальный рост зарплаты после уплаты налогов с учетом инфляции составил всего 1,1%.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис подчеркивает, что финансовая безопасность зависит не только от размера ежемесячной зарплаты. Важную роль играет возможность создавать накопления на непредвиденные расходы, оплачивать покупку или аренду жилья и планировать свое будущее.

По словам экономиста, именно расходы на жилье для многих семей, особенно в Риге и ее окрестностях, становятся самой крупной статьей бюджета.

«Следует также учитывать, что средняя зарплата не отражает положение типичного работающего человека — половина работающих получает в среднем 1168 евро нетто», — отмечает Пургайлис.

Он считает, что при умеренной инфляции реальные доходы жителей продолжат постепенно увеличиваться, однако ощущение финансовой безопасности будет расти медленнее, чем показатели зарплат в статистике.

Топливо и жилье съедают прибавку к зарплате

На расходы домохозяйств в этом году существенно повлияло подорожание топлива и жилья. По данным ЦСУ, в сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%.

Одним из главных факторов роста цен стали транспортные расходы. В частности, топливо за год подорожало на 35,3%. Кроме того, увеличились расходы на жилье, воду, электроэнергию и отопительные материалы.

В то же время продукты питания и безалкогольные напитки, согласно статистике, за год подешевели на 4,8%.

Молодежи достаточно 2000–3000 евро, а люди среднего возраста чаще хотят больше

Опрос выявил заметные различия в представлениях о финансовой безопасности между возрастными группами.

Среди молодежи от 18 до 29 лет большинство — 56% — назвали достаточной зарплату от 2001 до 3000 евро в месяц. При этом 29% молодых респондентов выбрали диапазон от 2001 до 2500 евро, а 27% — от 2501 до 3000 евро.

Жители в возрасте от 40 до 49 лет чаще представителей других возрастных групп считают необходимой зарплату от 3001 до 4000 евро. Такой ответ дали 21% опрошенных в этой категории.

Среди людей от 60 до 74 лет мнения разделились. Почти треть, или 32%, считают, что для финансовой безопасности им необходим доход свыше 3000 евро.

В то же время столько же респондентов старшей возрастной группы готовы считать достаточной зарплату до 2000 евро.

В Риге финансовые ожидания самые высокие

Существенные различия наблюдаются и между регионами Латвии. Самые высокие требования к доходам предъявляют жители Рижского статистического региона. Здесь 32% опрошенных считают, что для финансовой безопасности им необходимо получать более 3000 евро в месяц. Причем 16% жителей Рижского региона назвали сумму свыше 4000 евро — это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

В Латгале и Видземе ожидания заметно скромнее. В обоих регионах по 33% респондентов сообщили, что чувствовали бы себя финансово защищенными при зарплате до 2000 евро.

В Курземе такой ответ дали 29% жителей, а в Земгале — 23%. При этом в Земгале сравнительно чаще выбирали диапазон от 2001 до 2500 евро. Такой уровень доходов считают достаточным 30% опрошенных.

Исследование провели банк Citadele совместно с агентством Norstat в октябре 2026 года. В опросе приняли участие 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.