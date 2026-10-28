Комитет необеспеченных кредиторов airBaltic выбрал три международные компании для независимой оценки финансового состояния авиакомпании, ее флота, бизнес-плана и возможных вариантов реструктуризации. Консультанты также изучат потенциальные сделки по продаже активов и перспективы возврата долгов. За услуги одного только инвестиционного банка предусмотрено вознаграждение в размере 150 тысяч долларов в месяц, а в случае успешной сделки — дополнительно до 2,75 млн долларов.

Кредиторы латвийской национальной авиакомпании airBaltic намерены провести подробную проверку ее финансового состояния, стоимости активов и перспектив дальнейшей деятельности. Для этого комитет необеспеченных кредиторов выбрал международных юридических, авиационных и финансовых консультантов.

Как сообщает агентство LETA, соответствующие ходатайства поданы в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело о реструктуризации финансовых обязательств airBaltic в рамках американской процедуры Chapter 11.

Комитет необеспеченных кредиторов (UCC), представляющий общие интересы кредиторов, чьи требования не обеспечены залогом, просит суд разрешить привлечение трех компаний.

Международная юридическая фирма Willkie Farr & Gallagher должна стать юридическим консультантом комитета, Alton Aviation Consultancy — консультантом по авиационным финансам, а американский инвестиционный банк Jefferies — финансовым советником по вопросам реструктуризации и возможных сделок.

Что именно будут проверять консультанты

Наиболее широкий круг технических и финансовых задач предусмотрен для Alton Aviation Consultancy. Компания должна оценить текущее финансовое положение airBaltic, ее краткосрочную ликвидность и денежные потоки на ближайшие 13 недель.

Кроме того, консультанты проверят реалистичность финансовых прогнозов авиакомпании, отдельные сделки, заключенные до начала процедуры Chapter 11, а также операции со связанными сторонами.

Особое внимание будет уделено авиационным активам airBaltic. Предстоит оценить самолеты и двигатели, находившиеся в финансовом лизинге, запасные части, авиационные тренажеры, интеллектуальную собственность, недвижимость и ангары для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Консультанты также изучат техническое состояние самолетов и двигателей, существующие обязательства по их обслуживанию и ремонту, а также возможные залоговые права.

Отдельной задачей станет анализ действующего и пересмотренного планов развития флота airBaltic, включая портфель заказов на новые самолеты. Alton должна оценить возможности перераспределения воздушных судов или их альтернативного использования. (BB.lv уже писал, что Swiss отказывается от самолетов airBaltic после пяти лет сотрудничества. Подрбности здесь.)

Кроме того, компания проанализирует, какую часть средств смогут вернуть необеспеченные кредиторы при различных сценариях реструктуризации.

При этом сам факт проведения такой оценки не означает, что airBaltic уже решила продавать самолеты, недвижимость или другие активы.

Возможные сделки и источники финансирования

Инвестиционному банку Jefferies предстоит изучить бизнес-план авиакомпании, ее долговую нагрузку, структуру капитала и способность привлекать новое финансирование. Банк также оценит действующий механизм финансирования airBaltic во время процедуры Chapter 11 и возможные альтернативные источники средств.

Еще одна задача — анализ вариантов финансирования после завершения реструктуризации. Jefferies будет представлять интересы комитета кредиторов на переговорах с airBaltic и другими участниками процесса.

В документах перечислены различные потенциальные варианты дальнейшего развития событий, включая реструктуризацию долгов, привлечение крупного инвестора, слияние, продажу акций или активов, рекапитализацию и реорганизацию компании.

Банк станет эксклюзивным инвестиционным консультантом комитета по таким сделкам.

Юридическая фирма Willkie Farr & Gallagher, в свою очередь, будет консультировать кредиторов по их правам и обязанностям, анализировать деятельность airBaltic и участвовать в переговорах.

Она также должна оценивать возможные сделки с активами и представленные в рамках Chapter 11 планы реорганизации или ликвидации.

Сколько будут стоить услуги консультантов

Согласно поданным в суд документам, ежемесячное вознаграждение Jefferies составит 150 тысяч долларов.

Кроме того, предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 2,75 млн долларов, если будет реализован план Chapter 11 или завершена сделка со всем капиталом либо значительной частью капитала или активов группы airBaltic.

В случае ликвидации такое вознаграждение будет выплачиваться только при условии, что вся деятельность компании или ее значительная часть продолжит функционировать как действующий бизнес.

Начиная с десятого полностью оплаченного месяца, половина ежемесячных платежей Jefferies будет засчитываться в счет возможного вознаграждения за сделку.

Услуги двух других консультантов будут оплачиваться по почасовым ставкам.

У специалистов Alton Aviation Consultancy они составят от 575 до 1475 долларов в час в зависимости от должности.

У Willkie Farr & Gallagher ставки начинаются от 460 долларов в час для вспомогательного персонала и достигают 2995 долларов для партнеров и старших юридических советников.

Все три ходатайства еще должны получить одобрение суда.

Заседание назначено на 17 ноября, в 17:00 по латвийскому времени. Возражения можно подать до 10 ноября, 23:00 по латвийскому времени.

airBaltic получила доступ к финансированию на 350 млн евро

Как сообщалось ранее, американский суд 19 октября окончательно утвердил механизм финансирования airBaltic на сумму до 350 млн евро для продолжения деятельности во время реструктуризации.

Речь идет о так называемом debtor-in-possession financing (DIP) — финансировании компании, которая продолжает работать под защитой процедуры Chapter 11.

Предусмотрены три транша: первый — 175 млн евро, второй — до 125 млн евро и третий — до 50 млн евро.

В понедельник суд одобрил предоставление оставшихся 35 млн евро первого транша. Ранее авиакомпания уже получила 140 млн евро.

Из средств первого транша airBaltic направила 78,925 млн евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Финансирование организовала Strategic Value Partners (SVP), а обязательства по предоставлению средств взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что в настоящее время соответствует примерно 12% годовых.

Дополнительно предусмотрены комиссионные платежи на общую сумму до 52,5 млн евро.

Ранее авиакомпания рассматривала возможность привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот вариант финансирования реализован не будет.

Что будет с авиакомпанией и пассажирами

Процедура Chapter 11 позволяет airBaltic продолжать деятельность под судебной защитой от требований кредиторов, пока разрабатывается план реструктуризации обязательств.

В авиакомпании подчеркивают, что полеты и обслуживание пассажиров продолжаются в обычном режиме. Все запланированные рейсы должны выполняться в соответствии с полетной программой, а ранее приобретенные билеты и бронирования остаются действительными.

Пассажиры также могут продолжать покупать билеты на рейсы airBaltic.

К завершению процедуры компания должна подготовить план реорганизации, который затем предстоит утвердить суду. Предполагается, что реструктуризация может завершиться в середине 2027 года.

По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро.

За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В настоящее время латвийскому государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, немецкой Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена — 1,62%, остальным акционерам — 0,01%.