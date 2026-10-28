Работа по уточнению кадастровой оценки в Латвии продолжается; законодательно установлено, что этот процесс завершится 31 декабря 2028 года.

С 1 января 2029 года начнет действовать единая актуальная кадастровая стоимость. При этом продолжается дискуссия насчет полной отмены налога на единственное (первичное) жилье определенной площади, что должно полностью защитить частных лиц.

Кабинет Министров Андриса Кулбергса – еще в старом составе – дал разъяснение, что до этого срока в стране действует как фискальная (замороженная) стоимость недвижимость, так и универсальная (актуальная). В последней применяются «актуальнейшие данные рынка недвижимого имущества».

Правительство подчеркивает: поскольку кадастровая стоимость представляет собой расчетную величину, основанную на рыночных данных и стандартах оценки недвижимости, она «отражает объективную стоимость объектов недвижимости, характеризует их ценность и позволяет проводить их сопоставление».

В настоящее время этот показатель используется более чем в 20 различных целях. К ним относятся, в частности: определение размеров разнообразных платежей в государственный или муниципальный бюджет (таких как налоги, сборы, арендная плата, выкупная стоимость и компенсационные выплаты), а также использование в качестве критерия для принятия решений или расчета платежей между частными лицами. Например, при реализации законных прав на использование земельных участков или при выплате компенсаций в связи с ограничениями таких прав.

Документ, подготовленный в Министерстве финансов (ответственное лицо Елена Гроссмане) оговаривает и исключения: «Применение универсальной кадастровой стоимости не исключает того, что в отдельных случаях она может оказаться ниже фактической рыночной стоимости; следовательно, нельзя исключать, что использование такой кадастровой стоимости при отчуждении имущества в пользу хозяйствующих субъектов может предоставить им экономическое преимущество и, как следствие, представлять собой форму поддержки коммерческой деятельности». Министерство по вопросам умного управления и регионального развития, со своей стороны, разделяет позицию Государственного контроля: следует рассматривать и «альтернативные подходы к оценке имущества».

В сфере сельского и лесного хозяйства, тем временем, сближение универсальной кадастровой стоимости с рыночной сделало оценку активов более понятной для фермеров. Медианная стоимость сельхозугодий стабилизировалась в районе 4300-4800 евро/га в зависимости от региона (самая дорогая земля традиционно в Земгале). Что касается зеленых угодий, то введение универсальной стоимости упрощает оценку лесного фонда.

При этом статья закона прямо разрешает использовать универсальную кадастровую стоимость в бухгалтерском учете и финансовых отчетах. Компании легально «капитализировали» свои балансы, показав банкам более дорогие активы (что упрощает получение кредитов), но при этом государственные пошлины и налоги для них рассчитываются по низкой фискальной стоимости. Более всего от этого выигрывают крупные, в т.ч. иностранные, собственники земли.