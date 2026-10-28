Из Риги в Даугавпилс на эстонском поезде? Такой вариант вполне может стать реальностью. Эстонский государственный железнодорожный перевозчик Elron намерен использовать свои составы не только на международном маршруте Тарту — Рига, но и для внутренних пассажирских перевозок в Латвии.

Компания уже предложила свои услуги латвийскому перевозчику Vivi и готова вложить 756 тысяч евро в обновление поездов.

Эстонцы нашли применение поездам, простаивающим в Риге

Идея возникла из-за особенностей расписания международного маршрута Тарту — Рига. После прибытия в латвийскую столицу эстонские составы некоторое время остаются без работы, ожидая обратного рейса в Эстонию.

В Elron считают, что такое время можно использовать эффективнее. Вместо простоя поезда могли бы обслуживать пассажиров на внутренних маршрутах Латвии.

Одним из возможных направлений стал маршрут Рига — Даугавпилс. Эстонская компания уже подала предложение в рамках закупки, организованной латвийским пассажирским перевозчиком Vivi.

Если стороны договорятся и предложение Elron будет принято, эстонские составы смогут перевозить пассажиров не только между двумя странами, но и внутри Латвии.

На обновление поездов потратят 756 тысяч евро

Для реализации планов Elron намерена модернизировать три поезда, используемых на маршруте Тарту — Рига.

Общая стоимость работ оценивается примерно в 756 тысяч евро.

В салонах планируется установить более удобные пассажирские сиденья, оборудовать места электрическими розетками, удлинёнными столиками и подставками для ног.

Таким образом, обновление должно повысить комфорт пассажиров как на международном направлении, так и на возможных внутренних рейсах по Латвии.

Первые работы по модернизации могут начаться в начале 2027 года.

Когда эстонские поезда появятся на латвийских маршрутах?

Пока речь идёт о предложении, а не об окончательно согласованном решении.

Elron предстоит дождаться результатов закупки латвийского перевозчика. От этого будет зависеть, смогут ли эстонские составы действительно выйти на линию Рига — Даугавпилс.

Точные сроки начала таких перевозок, расписание и стоимость билетов пока не объявлены.

Однако сама инициатива показывает, что эстонская компания заинтересована в расширении деятельности на латвийском железнодорожном рынке.

Если проект удастся реализовать, пассажиры получат возможность путешествовать между латвийскими городами на модернизированных эстонских поездах, а Elron сможет эффективнее использовать свой подвижной состав.

Что известно о планах Vivi

Вопрос аренды эстонских поездов обсуждается уже несколько месяцев. Летом латвийский перевозчик сообщил о намерении использовать современные дизельные составы Stadler FLIRT на даугавпилсском направлении.

В ночь на 29 июня Elron и Vivi провели пробную поездку по маршруту Рига — Даугавпилс — Рига. Испытания прошли успешно и подтвердили техническую пригодность эстонских поездов для этой линии.

Как сообщается на официальном сайте Elron, латвийская сторона заинтересована в использовании состава для последнего вечернего рейса из Риги в Даугавпилс и раннего утреннего рейса в обратном направлении.

В настоящее время эстонский поезд прибывает в Ригу примерно в 21:00, а отправляется обратно в 7:30 утра. Именно этот промежуток времени компания и предлагает использовать для дополнительных перевозок.

По данным эстонских СМИ, Elron также обратилась в Министерство климата Эстонии за разрешением направить часть средств, выделенных на международный маршрут, на модернизацию поездов.

Ежегодно на обслуживание линии Тарту — Рига с двумя ежедневными отправлениями предусмотрено два миллиона евро. В 2026 году дополнительно выделили 300 тысяч евро на подготовительные расходы. Однако второй ежедневный рейс пока не запущен из-за нехватки подвижного состава.

Компания рассчитывает использовать часть неосвоенного финансирования для обновления трёх поездов. Министерство предварительно поддержало инициативу, но окончательное письменное разрешение ещё необходимо получить.

В Elron надеются, что более комфортные поезда привлекут дополнительных пассажиров, а их использование на латвийских маршрутах позволит получать дополнительный доход.

При этом модернизация будет сравнительно небольшой: речь идёт прежде всего об обновлении салонов, а не о капитальной перестройке составов.

Окончательное решение об аренде поездов пока не принято. Оно будет зависеть от результатов закупки Vivi и необходимых согласований.