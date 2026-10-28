Картофель, который традиционно занимает важное место в латвийской кухне, постепенно теряет позиции в сельском хозяйстве страны. Аграрии всё чаще отдают предпочтение зерновым и рапсу, а за выращивание других культур берутся лишь тогда, когда уверены, что смогут продать урожай.

Почему меняются предпочтения латвийских фермеров и какие растения могут оказаться востребованными в будущем, в эфире TV24 объяснила владелица крестьянского хозяйства Lielvaicēni, эксперт сельскохозяйственной организации «Крестьянский сейм» Ивета Грудовска.

По её словам, латвийский рынок слишком невелик, чтобы сельхозпроизводители могли рассчитывать исключительно на внутренний спрос. Значительная часть продукции предназначена для экспорта, а зарубежным покупателям необходимы крупные партии товара с одинаковыми характеристиками.

Поэтому на латвийских полях сегодня преобладают озимая пшеница и рапс. Вместе с тем, как отмечает Грудовска, всё интереснее развивается выращивание овса.

С картофелем ситуация складывается иначе.

«Картофеля становится всё меньше, и он превращается в своего рода нишевый продукт», — констатировала эксперт.

Выращивание картофеля, как и других овощей, постепенно сосредотачивается в специализированных хозяйствах. Для обычных фермеров эта культура становится менее привлекательной, в том числе потому, что её сложнее вписать в привычную систему чередования посевов.

При этом сельхозпроизводители вовсе не против разнообразить ассортимент выращиваемых растений. Главный вопрос — не что посадить, а кому потом продать собранный урожай.

Одним из перспективных направлений Грудовска считает выращивание бобовых, прежде всего фасоли и гороха. Эти культуры могли бы обеспечить Латвию собственным растительным белком.

Европейский союз уже поставил амбициозные задачи по увеличению производства белковых культур, однако на практике перемены происходят гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Пока значительная часть растительного белка поступает в виде импортной генетически модифицированной сои. Фасоль и горох выращивают и в Латвии, но устойчивого спроса на них пока не сформировалось. Без гарантированных покупателей фермеры не готовы рисковать и расширять посевы.

Ещё одной культурой, вызвавшей интерес аграриев в последние годы, стал масличный лён. Грудовска видит у него хорошие перспективы. Не исключает она и того, что дальнейшее потепление климата позволит латвийским хозяйствам активнее заниматься выращиванием сои.

Впрочем, решающим фактором остаётся экономика. Какими бы перспективными ни выглядели новые культуры, фермеры не станут массово переходить на них, пока не появится стабильный рынок сбыта.

Иными словами, будущее латвийских полей определяется не только климатом и агротехнологиями, но прежде всего тем, кто готов покупать выращенный урожай.