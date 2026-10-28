Американский оператор Villa Vie Residences приостановил работу из-за «чрезвычайного» роста цен на топливо с начала войны в Иране.

Около 200 пассажиров, заплативших за жизнь на борту круизного лайнера во время путешествия по миру, были внезапно высажены в порту Камбоджи после того, как у компании закончились деньги, сообщил в среду местный чиновник.

Базирующийся в США оператор Villa Vie Residences заявил, что «приостановил деятельность в Камбодже», сославшись на «чрезвычайный» рост стоимости топлива с начала войны в Иране, который сделал его нынешнюю модель работы «крайне сложной».

«С момента начала конфликта в конце февраля мы предприняли серьёзные шаги по снижению расхода топлива, включая замедление маршрута и более длительное пребывание в портах», – сообщила (источник на английском языке) компания.

«Эти меры оказались недостаточными, чтобы компенсировать чрезвычайный рост цен на топливо, и мы больше не в состоянии покрывать возникшие операционные убытки. Полностью переложить это повышение на жителей нереалистично.

Сейчас наше внимание сосредоточено на поддержке жителей, экипажа и сотрудников, пока мы в течение ближайших 60 дней работаем над реструктуризацией и докапитализацией. Эта работа продолжается, и её исход нельзя предсказать».

Постоянный дом в море

Лайнер Odyssey, рассчитанный на 650 пассажиров, покинул Северную Ирландию в октябре 2024 года, отправившись в непрерывное плавание, в ходе которого жители могли покупать или арендовать каюты на время отпуска или на всю жизнь – некоторые ради этого продали всё, что у них было.

Оператор предлагал «сделать Odyssey вашим постоянным домом», при этом стоимость покупки апартаментов на весь срок службы судна начиналась примерно с 230 000 долларов (206 700 евро).

Однако, по словам заместителя губернатора провинции Преах Сиханук Лонга Диманча, во время плановой стоянки в порту Сиануквиля в Камбодже на побережье Сиамского залива пассажирам дали около семи часов на высадку.

Он сообщил, что 203 гостя и 156 членов экипажа прибыли на судне под флагом Багамских островов из Таиланда 23 октября и должны были отправиться дальше во Вьетнам.

«Внезапное распоряжение о высадке оставило многих пенсионеров и удалённых работников без крова за тысячи километров от их родных стран», – сказал он.

По его словам, часть пассажиров улетела из страны, другие остались в городе, а сам корабль должен был заправиться и уйти 31 октября.

Пассажир судна Рэнди Кассингем, автор блога ResidentialCruising.com, написал в публикации под заголовком «Abandon Ship! (источник на английском языке)» о том, что приказ о высадке последовал за «цепной реакцией проблем».

В интервью AFP он сказал, что судно не было «роскошным», но оставалось доступным по цене – до тех пор, пока компания не начала «умолять о деньгах».

Villa Vie в своём заявлении указала, что ежемесячные расходы на топливо в расчёте на каюту выросли с среднего уровня 1 800 долларов (1 610 евро) до оценочных 6 000 (5 380 евро) – 8 000 долларов (7 170 евро) в некоторых регионах Азии.

«Компания не может просто переложить повышение такой величины на жителей, а образовавшийся дефицит поставил её нынешнюю операционную модель под непосильное финансовое давление», – говорится в заявлении.

Кассингем обвинил компанию в том, что она «совершенно ничего не делает, чтобы помочь» пассажирам, оказавшимся в затруднительном положении.

Villa Vie заявила, что «работает с жителями над координацией высадки и поиском временного жилья».

«Villa Vie Residences признаёт, что это тяжёлый и нарушающий привычную жизнь период для жителей, членов экипажа и сотрудников, и старается поддержать тех, кого затронули происходящие события», – подчеркнули в компании.

Сиануквиль снова принимает лайнер в кризисной ситуации

Построенный в 1993 году лайнер, сменивший за годы нескольких операторов и названий, оказался на приколе из-за пандемии коронавируса в 2020 году, а в 2023-м был куплен Villa Vie Residences.

Текущий круиз, изначально рассчитанный на три с половиной года, начался в октябре 2024 года в Белфасте, Северная Ирландия, где судно прошло модернизацию.

Odyssey – не первый круизный лайнер, оказавшийся в кризисной ситуации в Сиануквиле. В феврале 2020 года судно MS Westerdam смогло пришвартоваться в Камбодже после того, как ему отказали в заходе сразу в пяти портах других стран из-за опасений, связанных с COVID-19. На борту было 1 455 пассажиров, более 600 из них – граждане США.