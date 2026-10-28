Латвийская национальная авиакомпания airBaltic готовится уволить около 100 пилотов и 200 бортпроводников.

Уже с 31 октября сотрудники начнут получать уведомления о том, сохранят ли они работу. При этом все сокращения бортпроводников планируется провести на рижской базе, тогда как базы в Таллине и Вильнюсе увольнения не затронут. Профсоюз обвиняет руководство авиакомпании в непрозрачном отборе сотрудников и требует остановить процедуру.

Об этом сообщили в Латвийском авиационном профсоюзе (ЛАП).

Каждый пятый пилот и каждый четвёртый бортпроводник

По информации профсоюза, 27 октября руководство airBaltic сообщило пилотам, что после сокращения флота до 36 самолётов работу сохранят приблизительно четыре из пяти пилотов.

Для бортпроводников ситуация ещё сложнее: остаться в компании смогут примерно трое из четырёх.

Окончательные списки, на основании которых будут определять увольняемых сотрудников, планируется зафиксировать 28 октября.

Индивидуальные беседы с работниками начнутся в субботу, 31 октября.

При этом заявленные 300 увольнений не включают членов экипажей, которые уже добровольно покинули авиакомпанию после начала процедуры коллективного сокращения.

Таким образом, фактическое уменьшение численности персонала может оказаться больше.

Почему сокращают именно работников в Риге?

Особое недовольство профсоюза вызывает распределение увольнений между базами авиакомпании.

По данным ЛАП, все планируемые сокращения бортпроводников приходятся на Ригу.

При этом на базах в Таллине и Вильнюсе сокращать численность бортпроводников не планируется.

Профсоюз считает, что такая система требует дополнительного обоснования.

Работников оценивают отдельно в зависимости от базы и занимаемой должности. Это означает, что сотрудники, выполняющие схожую работу, могут оказаться в разных условиях при принятии решений об увольнении.

Профсоюз: критерии отбора никто не согласовывал

ЛАП утверждает, что руководство airBaltic использует внутренние рейтинги пилотов и бортпроводников, а также методику оценки, которая не была согласована с представителями работников.

По словам профсоюза, компания сообщила сотрудникам, что критерии были определены после консультаций с профсоюзными организациями.

Однако ЛАП оспаривает такую трактовку.

Представители работников подтверждают, что обсуждали исключение некоторых первоначально предложенных критериев, но утверждают, что окончательная система оценки, вес отдельных показателей и порядок её применения с ними не согласовывались.

Председатель правления LAA Даце Каваса призвала руководство авиакомпании отказаться от критериев, которые, по оценке профсоюза, содержат субъективные элементы.

Она также настаивает на согласовании условий сокращения с представителями работников до начала их применения.

Повысили до капитана — и можно потерять работу

Отдельные вопросы у профсоюза вызывает система оценки пилотов.

Капитанов воздушных судов и вторых пилотов рассматривают в разных списках.

Из-за этого пилот, недавно получивший повышение до капитана, может оказаться в конце рейтинга капитанов и попасть под сокращение.

При этом возможность вернуться на прежнюю должность второго пилота ему не предлагается.

В ЛАП считают, что такая ситуация ставит под сомнение справедливость применяемой системы отбора.

Одних увольняют, других переводят на иностранные контракты

Профсоюз обращает внимание и на другую особенность реорганизации airBaltic.

По его информации, часть пилотов, которые перестанут числиться непосредственными работниками латвийской авиакомпании, продолжит выполнять полёты в её интересах.

Ссылаясь на документы американской процедуры банкротства Chapter 11, ЛАП утверждает, что от 60 до 80 пилотов предполагается перевести на контракты через швейцарское агентство.

Кроме того, самолёты, направленные в Белград, продолжают обслуживать бортпроводники, нанятые через сербское агентство временного трудоустройства.

Одновременно бортпроводники с латвийскими трудовыми договорами рискуют потерять работу.

По оценке профсоюза, в 2026 году речь может идти о 30 таких рабочих местах.

Эти обстоятельства, по мнению ЛАП, требуют объяснений со стороны руководства авиакомпании.

Увольняемым предлагают два варианта — но с разными последствиями

Согласно информации профсоюза, сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат два способа прекращения трудовых отношений.

Первый — подписать соглашение о расторжении трудового договора. В этом случае работник получит приоритетное право пройти собеседование, если airBaltic в будущем возобновит набор персонала.

Второй — получить официальное уведомление об увольнении по инициативе работодателя.

Однако во втором случае приоритет при возможном повторном трудоустройстве не предусмотрен.

Профсоюз считает, что все сокращённые сотрудники должны иметь одинаковые возможности вернуться в авиакомпанию независимо от формы прекращения трудовых отношений.

ЛАП требует приостановить оценку работников, возобновить консультации, предоставить полную методику отбора в письменном виде и обеспечить равные условия для возможного повторного трудоустройства.

Увольнения могут затронуть до 700 рабочих мест

Консультации по коллективному сокращению пилотов и бортпроводников начались 3 сентября.

29 сентября авиакомпания направила соответствующие уведомления учреждениям занятости Латвии и Эстонии.

По информации профсоюза, 14 октября консультации были прекращены.

Ранее ЛАП просил Государственное агентство занятости Латвии (ГАЗ) увеличить срок коллективного увольнения с 30 до 60 дней.

Однако агентство отклонило эту просьбу, не обнаружив достаточных оснований для исключительного продления срока.

Согласно разъяснению ГАЗ, авиакомпания вправе начать коллективные увольнения не ранее чем через 30 дней после подачи уведомления, то есть с 29 октября.

Ранее airBaltic предупреждала, что предусмотренное бизнес-планом сокращение деятельности потенциально может затронуть от 500 до 700 рабочих мест — приблизительно 20% персонала компании.

Всего в Риге, Вильнюсе и Таллине работают около 3000 сотрудников airBaltic.

Точное число сокращаемых должностей может меняться в ходе реорганизации.

Американский суд одобрил финансирование на 350 миллионов евро

Массовые увольнения происходят на фоне финансовой реструктуризации airBaltic в США.

19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка окончательно утвердил структуру финансирования авиакомпании в рамках процедуры Chapter 11 на сумму до 350 миллионов евро.

Финансирование DIP (debtor-in-possession) предназначено для поддержания ликвидности и текущей деятельности компании во время реструктуризации.

Одобренная схема предусматривает три части:

175 миллионов евро — первый транш;

до 125 миллионов евро — второй транш;

до 50 миллионов евро — третий транш.

На этой неделе суд также одобрил предоставление оставшихся 35 миллионов евро из первого транша. Ранее компания уже получила 140 миллионов евро.

Таким образом, первая часть финансирования в размере 175 миллионов евро была утверждена полностью.

Из неё airBaltic направила 78,925 миллиона евро на выкуп восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.

Кредиты обойдутся недёшево

Привлечение финансирования организовала компания Strategic Value Partners (SVP).

Обязательства предоставить средства взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов — в настоящее время около 12% годовых.

Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 миллиона евро.

Ранее airBaltic рассматривала другой вариант — привлечение до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых.

Однако от этого плана отказались.

Процедура Chapter 11 обеспечивает компании защиту от требований кредиторов на период реструктуризации обязательств.

Завершить процесс предполагается к середине 2027 года.

Что будет с рейсами и купленными билетами?

В airBaltic ранее подчёркивали, что финансовая реструктуризация не должна нарушить обычное обслуживание пассажиров.

По информации компании, полёты продолжаются в соответствии с действующим расписанием.

Все ранее приобретённые билеты и бронирования остаются действительными. Пассажиры также могут продолжать покупать билеты на рейсы airBaltic.

В рамках процедуры Chapter 11 авиакомпания должна разработать план реорганизации, который затем потребуется утвердить в американском суде.

Финансовые результаты и акционеры

По итогам 2025 года оборот группы airBaltic увеличился на 4,2% и достиг 779,344 миллиона евро.

Убытки составили 44,337 миллиона евро — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa.

Сейчас структура собственности выглядит следующим образом:

Акционер Доля Латвийское государство 88,37% Lufthansa 10% Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена 1,62% Другие акционеры 0,01%

Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

На фоне масштабной финансовой перестройки и сокращения флота вопрос о судьбе сотрудников становится одним из наиболее острых для авиакомпании.