Женщина откликнулась на вакансию менеджера по маркетингу, однако работодатель дал понять, что её возраст не подходит компании. Представитель отдела кадров заявил, что им нужен сотрудник такого возраста, в каком соискательница была в 1994 году.

В результате спор о возрастной дискриминации закончился выплатой компенсации в размере 50 тысяч крон — около 4500 евро.

Работодателю понадобилась версия соискательницы на 30 лет моложе

История началась с обычного поиска работы. Женщина отправила резюме на вакансию менеджера по маркетингу в частной компании, но ответа так и не получила.

Решив выяснить причину молчания, она самостоятельно связалась с HR-менеджером.

Ответ оказался неожиданным. Представитель компании объяснил, что работодателю нужен человек примерно того возраста, в каком сама кандидатка находилась в 1994 году, — около 28–30 лет.

Таким образом, вместо оценки профессиональных навыков, опыта и квалификации соискательнице фактически указали на её возраст.

Профсоюз вмешался в ситуацию

Женщина не стала мириться с таким объяснением и обратилась за помощью в свой профсоюз.

Представители организации сочли ситуацию основанием для разбирательства и инициировали юридическую процедуру.

Особое внимание привлекло то, насколько прямо работодатель сформулировал возрастные предпочтения.

Омбудсмен Ханна Микаэльссон, комментируя произошедшее, поставила под сомнение саму логику компании.

«Трудно понять логику: каким образом её компетенция могла пропасть после 1994 года?» — отметила она.

Компания предпочла заплатить

Конфликт приблизился к судебному разбирательству, однако в итоге стороны смогли договориться.

Работодатель предложил женщине компенсацию в размере 50 000 крон, что составляет приблизительно 4500 евро.

Соискательница согласилась принять деньги, и дело было урегулировано без судебного решения.

При этом сам факт выплаты компенсации не означает, что суд признал компанию виновной: спор завершился соглашением сторон.

Профсоюз требовал вдвое больше

Как выяснило шведское издание Kollega, случай произошёл в Швеции. В ноябре 2025 года 60-летняя женщина претендовала на должность руководителя маркетингового направления в крупной охранной компании. Она считала, что соответствует всем требованиям вакансии, но её даже не пригласили на собеседование.

Первоначально профсоюз Akademikerförbundet SSR потребовал от работодателя компенсацию в размере 70 тысяч крон. Компания отказалась.

После этого дело передали юридической организации LO-TCO Rättsskydd, которая подала иск с требованием выплатить 100 тысяч крон за дискриминацию.

Незадолго до судебного заседания компания предложила урегулировать спор за 50 тысяч крон. Женщина согласилась.

«Работодатели должны оценивать компетенцию, а не возраст»

Ханна Микаэльссон, представляющая профсоюз Akademikerförbundet SSR, считает, что подобные случаи происходят значительно чаще, чем становится известно общественности.

По её словам, возрастная дискриминация при трудоустройстве нередко остаётся незамеченной, поскольку доказать истинные мотивы работодателя бывает сложно.

В данном случае решающим обстоятельством стал письменный ответ представителя компании.

Микаэльссон призвала людей, столкнувшихся с подобным отношением, обращаться в профсоюзы или к омбудсмену по вопросам дискриминации.

Она подчеркнула, что работодатели должны принимать решения о найме на основании профессиональных качеств кандидатов, а не их возраста.