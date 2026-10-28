Швейцарская авиакомпания Swiss завершит сотрудничество с латвийской airBaltic в конце марта 2027 года. На протяжении почти пяти лет самолеты латвийского перевозчика выполняли рейсы Swiss, однако теперь компания намерена активнее использовать собственный флот и других партнеров. Для airBaltic потеря контракта происходит на фоне финансовых трудностей, сообщает швейцарское издание Blick.

Пассажиры Swiss, покупающие билеты швейцарской авиакомпании, уже несколько лет могут оказаться на борту характерных зелено-белых самолетов airBaltic. Однако вскоре такая практика прекратится.

Как выяснило издание Blick, Swiss решила не продлевать сотрудничество с латвийским перевозчиком после завершения зимнего расписания полетов 2026/2027 года.

«Сотрудничество с airBaltic завершится с окончанием зимнего расписания полетов 2026/2027 года», — подтвердили в Swiss.

С апреля 2027 года швейцарская авиакомпания намерена активнее использовать собственные воздушные суда, а также самолеты местного партнера Helvetic и авиакомпании Edelweiss, входящей в группу Lufthansa.

Почему Swiss понадобились самолеты airBaltic

Сотрудничество двух авиакомпаний началось летом 2022 года. Тогда Swiss столкнулась с нехваткой собственных ресурсов для выполнения запланированных рейсов. Одной из проблем стало недостаточное количество исправных авиационных двигателей. Кроме того, после пандемии коронавируса перевозчику не хватало пилотов и бортпроводников.

Во время пандемии Swiss сокращала персонал и приостанавливала набор новых сотрудников, что впоследствии осложнило восстановление полетной программы.

Выходом стало привлечение самолетов airBaltic вместе с экипажами. Такая модель сотрудничества позволяла Swiss выполнять рейсы под собственным брендом, используя ресурсы латвийского партнера.

Однако не всем пассажирам нравилась подобная практика.

Миллиардер требовал, чтобы его перевозили самолеты Swiss

Одним из наиболее известных критиков сотрудничества был немецкий миллиардер Клаус-Михаэль Кюне, крупнейший индивидуальный акционер группы Lufthansa, в которую входит Swiss. Кюне, скончавшийся летом в возрасте 89 лет, неоднократно выражал недовольство тем, что вместо самолета Swiss ему приходилось лететь на воздушном судне airBaltic.

«Я считаю это подменой бренда и совершенно неприемлемым, поскольку предпочитаю оригинал», — заявил он в 2023 году изданию Manager Magazin.

По информации Blick, когда миллиардер путешествовал из Цюриха в Гамбург, Swiss иногда даже корректировала расписание, чтобы он мог воспользоваться именно самолетом швейцарской авиакомпании. При этом Кюне критиковал не только airBaltic, но и другого партнера Swiss — Helvetic.

«У них очень тесные самолеты. Мне несколько раз приходилось летать на них в Гамбург. Это было очень утомительно», — говорил инвестор.

Для airBaltic решение принято в непростой момент

Генеральный директор Swiss Йенс Фелингер ранее неоднократно заявлял о намерении как можно скорее завершить сотрудничество с латвийской авиакомпанией.

Теперь установлен конкретный срок — конец марта 2027 года.

Для airBaltic прекращение партнерства означает потерю одного из заказчиков услуг по предоставлению самолетов с экипажами. Решение принято на фоне финансовых трудностей латвийского перевозчика, сокращения персонала и упомянутой Blick процедуры банкротства в США.

Однако в Swiss подчеркивают, что отказ от услуг airBaltic не связан с финансовым положением латвийской компании. По утверждению швейцарского перевозчика, планы завершить сотрудничество были разработаны достаточно давно.

Спор из-за зарплат бортпроводников продолжится

Несмотря на прекращение партнерства, связанный с airBaltic судебный спор в Швейцарии останется открытым. В Цюрихе продолжается разбирательство, инициированное профсоюзом бортпроводников Kapers. Его представители выступают против условий оплаты труда латвийских экипажей, выполняющих рейсы для Swiss.

Профсоюз считает, что использование иностранных экипажей с более низкими зарплатами создает условия для зарплатного демпинга.

«Мы уже много лет боремся против зарплатного демпинга и установления условий оплаты и труда ниже швейцарских стандартов», — заявила председатель Kapers Сандрин Николич-Фусс.

По ее словам, завершение сотрудничества двух авиакомпаний не устраняет правовой вопрос.

«По нашему мнению, при выполнении рейсов из Цюриха для швейцарской авиакомпании должны соблюдаться швейцарские условия оплаты и труда», — подчеркнула она.

Профсоюз не намерен отзывать иск. Когда Административный суд Цюриха вынесет решение, пока неизвестно.

Что изменится для пассажиров

После завершения сотрудничества пассажиры Swiss будут чаще летать на самолетах самой авиакомпании, Helvetic и Edelweiss. Однако замена airBaltic не обязательно означает повышение комфорта.

Как отмечает Blick, самолеты латвийского перевозчика по некоторым характеристикам превосходят воздушные суда Helvetic. В частности, airBaltic уже внедряет высокоскоростной спутниковый интернет Starlink, тогда как у Swiss и Helvetic подобные возможности пока значительно ограниченнее.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что уровень владения немецким языком у экипажей Helvetic не всегда соответствует ожиданиям пассажиров.

Таким образом, почти пятилетнее сотрудничество Swiss и airBaltic подходит к концу, а латвийскому перевозчику предстоит компенсировать потерю партнера в непростой финансовой ситуации.