Латвия, Литва и Эстония договорились объединить усилия для борьбы с последствиями крупных аварий в электросетях, разрушительных штормов и других чрезвычайных ситуаций.

Теперь в случае масштабных отключений электричества энергетики соседних стран смогут направлять друг другу аварийные бригады, специальную технику и необходимые материалы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на латвийского оператора распределительных электросетей Sadales tīkls, соответствующий меморандум подписали три компании — латвийская Sadales tīkls, литовская ESO и эстонская Elektrilevi.

Соглашение было заключено в Риге во время 31-й встречи операторов распределительных электросетей стран Балтии.

Если своих сил не хватит, помогут соседи

Главная цель соглашения — ускорить восстановление электроснабжения в ситуациях, когда последствия аварии или стихийного бедствия оказываются слишком масштабными для одной страны.

Например, если сильный шторм повредит большое количество линий электропередачи и местным энергетикам не хватит собственных ресурсов, на помощь смогут прийти специалисты из соседних государств.

Сотрудничество предусматривает возможность предоставления:

аварийно-восстановительных бригад электриков;

специализированной техники и транспорта;

оборудования и материалов для ремонта электросетей;

логистической поддержки;

технических специалистов и экспертов.

При этом помощь не будет автоматической и неограниченной. Её объём будет зависеть от имеющихся ресурсов и первоочередных потребностей каждой страны.

Операторы также договорились наладить оперативный обмен информацией, чтобы быстрее оценивать масштабы повреждений и координировать восстановительные работы.

Августовский шторм показал слабые места

Одним из поводов для укрепления сотрудничества стали последствия сильного августовского шторма, затронувшего Латвию и Литву.

Стихия продемонстрировала, насколько уязвимой может оказаться энергетическая инфраструктура при масштабных природных катастрофах.

В таких ситуациях недостаточно иметь только квалифицированных специалистов и ремонтную технику.

Не менее важны запасы материалов, необходимых для восстановления повреждённых линий электропередачи, замены опор и другого оборудования.

Если одновременно повреждено большое количество объектов, отсутствие необходимых комплектующих может существенно замедлить восстановление электроснабжения.

Поэтому балтийские операторы намерены уделять больше внимания созданию запасов критически важных материалов и координации их использования.

Электросети необходимо защищать не только от непогоды

Председатель правления Sadales tīkls Вигантс Радзиньш подчеркнул, что сегодня устойчивость электросетей зависит не только от их физического состояния.

Всё большее значение приобретают защита критической инфраструктуры, кибербезопасность и цифровизация.

По его словам, энергетическим компаниям стран Балтии необходимо совместно совершенствовать системы защиты, обмениваться опытом и повышать готовность к различным угрозам.

Речь идёт как о природных катастрофах, так и о других чрезвычайных ситуациях, способных нарушить работу энергетической инфраструктуры.

Энергетики будут вместе отрабатывать кризисные сценарии

Подписанный меморандум предусматривает не только взаимную помощь при реальных авариях.

Компании намерены организовывать совместные учения, моделировать кризисные ситуации и разрабатывать новые технические решения.

Это должно помочь энергетикам заранее определить порядок действий при масштабных отключениях и избежать потери времени в критический момент.

На встрече в Риге представители отрасли также обсудили безопасность цепочек поставок, цифровизацию электросетей, электрификацию и технологии хранения энергии.

Помимо специалистов из Латвии, Литвы и Эстонии, в мероприятии приняли участие представители финского оператора Elenia.

Сотрудничество продолжается уже 30 лет

Техническое взаимодействие операторов распределительных электросетей стран Балтии началось ещё в 1996 году.

Новое соглашение расширяет существующее сотрудничество, уделяя особое внимание готовности к масштабным авариям и чрезвычайным ситуациям.

Для жителей Латвии это означает, что в случае серьёзных повреждений электросетей у Sadales tīkls появится дополнительная возможность привлечь помощь из Литвы и Эстонии.

Однако меморандум не гарантирует, что любые отключения электричества будут устраняться немедленно. Скорость восстановления по-прежнему будет зависеть от масштабов повреждений, погодных условий и доступности необходимых ресурсов.