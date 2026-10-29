Почти половина жителей Латвии при покупке жилья задумываются о том, насколько легко его можно будет продать в будущем. При этом большинство хотели бы сохранить недвижимость для своих детей и следующих поколений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS, представленные 29 октября на мероприятии, посвящённом тенденциям рынка недвижимости и ипотечного кредитования, сообщает агентство LETA.

Каждый третий покупатель задумывается о будущем жилья

Согласно исследованию, 43% жителей Латвии при выборе недвижимости учитывают возможность её последующей продажи. Из них 16% считают этот фактор безусловно важным, а 27% скорее принимают его во внимание.

В то же время 27% опрошенных не придают этому обстоятельству особого значения. В частности, 17% скорее не учитывают перспективы перепродажи, а 10% совершенно о них не задумываются.

Особенно внимательно к ликвидности недвижимости относятся те, кто собирается приобрести жильё в ближайшие пять лет. Среди них 29% обязательно оценивают возможность его дальнейшей продажи, а ещё 35% скорее учитывают этот фактор.

Похожие результаты получены среди людей, купивших жильё за последние пять лет: 24% определённо учитывают перспективы перепродажи, а 40% скорее принимают их во внимание.

Таким образом, в обеих группах доля тех, кто задумывается о дальнейшей продаже недвижимости, достигает 64%.

Население города сокращается? Это может повлиять на покупку

Ещё один фактор, который учитывают потенциальные покупатели, — демографические перспективы города или края, где находится недвижимость.

В целом 36% опрошенных признали, что прогнозы роста или сокращения численности населения могли бы повлиять на выбор жилья. Для 11% этот фактор имел бы существенное значение, а для 25% — определённое.

При этом 27% респондентов заявили, что демографические прогнозы не повлияли бы на их решение.

Особенно заметна роль этого обстоятельства среди тех, кто только планирует покупку недвижимости.

Среди потенциальных покупателей, намеревающихся приобрести жильё в ближайшие пять лет, 32% скорее учитывали бы прогнозы изменения численности населения, а 20% считали бы их очень важными.

Таким образом, для 52% будущих покупателей демографическая ситуация в выбранном городе или крае может стать одним из критериев принятия решения.

Среди тех, кто приобрёл жильё за последние пять лет, этот показатель составляет 37%.

Большинство хотят оставить недвижимость детям

Несмотря на интерес к возможной перепродаже, жители Латвии по-прежнему рассматривают жильё и как семейную ценность.

Для 62% респондентов важно, чтобы приобретаемая недвижимость подходила детям или следующим поколениям. Только 14% не считают этот аспект значимым.

Особенно большое значение этому придают люди, которые планируют приобрести жильё более чем через шесть лет. Среди них 36% назвали возможность использования недвижимости будущими поколениями очень важной, а ещё 32% — скорее важной.

На вопрос о том, что в дальнейшем произойдёт с приобретённым жильём, 48% опрошенных ответили, что оно останется в семье.

Ещё 18% предполагают продать недвижимость, а 6% — сдавать её в аренду.

Молодёжь чаще рассматривает жильё как источник дохода

Интерес к сдаче недвижимости в аренду наиболее заметен среди молодых жителей Латвии.

В возрастной группе от 18 до 24 лет такую возможность рассматривают 14% респондентов, а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 12%.

Это заметно выше среднего показателя по всем участникам исследования, который составляет 6%.

Сколько жителей Латвии уже купили собственное жильё?

Опрос также позволил оценить опыт приобретения недвижимости.

По данным SKDS, 39% респондентов имеют опыт покупки жилья. В частности, 12% приобретали недвижимость в течение последних пяти лет, а 29% — ранее.

Ещё 8% участников исследования намерены купить жильё в ближайшие пять лет, а 9% планируют сделать это через шесть лет или позднее.

При этом 30% опрошенных получили недвижимость по наследству.

Эксперт предупредил об ограничениях исследования

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш подчеркнул, что при оценке результатов необходимо учитывать метод проведения исследования.

Опрос проводился через интернет, а такой способ сбора данных имеет определённые ограничения и может сопровождаться систематическими погрешностями.

В частности, онлайн-опросы не позволяют одинаково эффективно охватить все группы населения. Поэтому, по словам Кактиньша, реальная ситуация может оказаться менее благоприятной, чем показывают полученные результаты.

Исследование SKDS проводилось с 15 по 19 октября 2026 года. В нём приняли участие 1005 респондентов.