Латвийская государственная энергетическая компания Latvenergo объявила о масштабных изменениях: её главным публичным брендом станет Elektrum. Под этим названием концерн намерен развивать производство и продажу электроэнергии, расширять сеть зарядных станций для электромобилей и укреплять позиции не только в странах Балтии, но и на других европейских рынках.

О решении 29 октября на стратегическом форуме Latvenergo сообщил председатель правления компании Мартиньш Чаксте, передаёт агентство LETA.

Название Latvenergo не исчезнет полностью

Несмотря на изменение бренда, компания не собирается отказываться от своего исторического названия.

Latvenergo останется юридическим названием предприятия и корпоративным брендом концерна. Однако в публичном пространстве ведущую роль будет играть Elektrum.

На зарубежных рынках энергетическая группа будет представлена под названием Elektrum Group.

По мнению руководства компании, Elektrum уже хорошо известен потребителям стран Балтии и обладает большим потенциалом для дальнейшего развития в Европе.

Кроме того, объединение брендов позволит сократить расходы на их содержание. Компания больше не планирует отдельно инвестировать в продвижение бренда Latvenergo.

Переход будет постепенным: вывески и другие физические элементы фирменного оформления предполагается заменять по мере износа существующего оборудования.

Аналогичную консолидацию брендов ведущие энергетические компании Литвы и Эстонии провели ещё в предыдущие годы.

Почти половина оборота уже приходится на экспорт

Мартиньш Чаксте отметил, что Latvenergo давно перестала быть компанией, ориентированной исключительно на латвийский рынок.

Сегодня на экспорт приходится уже 44–45% оборота концерна.

Компания рассматривает все три страны Балтии как единый домашний рынок, но не исключает дальнейшего расширения деятельности за его пределами.

Важную роль в развитии концерна играют производство электроэнергии из возобновляемых источников, торговля электричеством и инфраструктура зарядки электромобилей.

По словам Чаксте, у группы более 900 тысяч клиентов, а сеть Elektrum Drive продолжает развиваться.

В следующем году планируют произвести 2,1 ТВт·ч зелёной энергии

Одним из главных направлений новой стратегии остаётся развитие возобновляемой энергетики.

В 2027 году компания планирует произвести 2,1 тераватт-часа электроэнергии из возобновляемых источников.

Как считает руководство концерна, увеличение собственного производства зелёной энергии позволит снизить зависимость стран Балтии от ископаемых энергоресурсов.

В 2026 году портфель возобновляемой энергетики группы существенно расширился.

В эксплуатацию были введены несколько ветропарков, в том числе в Кайгасе и Пиенаве в Латвии, а также в Тельшяе и Акмяне в Литве.

Кроме того, начал работу крупнейший в Латвии солнечный парк, расположенный в Айзпуте.

Инвестиции могут принести экономике Латвии миллиарды

По словам Чаксте, за последние пять лет Elektrum Group инвестировала в развитие 1,5 миллиарда евро.

Средства направлялись на модернизацию существующих электростанций, строительство новых объектов возобновляемой энергетики и развитие сети зарядных станций по всей Балтии.

Новая стратегия предусматривает сохранение таких темпов инвестиций в течение следующих семи лет.

Руководитель концерна считает, что деятельность Latvenergo способна обеспечить дополнительный рост валового внутреннего продукта Латвии на 10 миллиардов евро в ближайшие десять лет.

По его мнению, развитие энергетической инфраструктуры создаст условия для появления новых центров обработки данных, проектов в области искусственного интеллекта, водородных технологий и других перспективных отраслей.

При этом Чаксте подчеркнул, что государство не должно ослаблять финансовые возможности энергетических предприятий, требуя от них чрезмерно высоких дивидендов.

«Будущее — за электрификацией, и единственный путь — зелёная и безопасная энергия. Поэтому в неё необходимо инвестировать», — заявил он.

Глава Latvenergo предложил обсудить продажу акций госпредприятий

Во время форума Чаксте затронул и вопрос управления государственными компаниями.

По его мнению, неправильно применять одинаковые правила ко всем государственным предприятиям независимо от характера их деятельности.

Руководитель Latvenergo считает, что необходимо отдельно оценивать коммерческие госпредприятия и определять, какие из них целесообразно сохранить в государственной собственности, какие можно продать, а какие — частично вывести на фондовую биржу.

«Для значительной части коммерческих государственных предприятий первичное публичное размещение акций, или IPO, было бы правильным решением. Это необходимо обсуждать», — отметил Чаксте.

При этом о конкретных планах продажи акций самой Latvenergo в сообщении не говорится.

Компания инвестирует в новые энергетические технологии

Ещё одним направлением развития стали инвестиции в международную компанию Energy Impact Partners, специализирующуюся на венчурных и частных инвестициях в устойчивую энергетику и климатические технологии.

По словам Чаксте, участие в таких проектах позволит Latvenergo лучше понимать, какие новые технологии имеют перспективы и в какие энергетические стартапы стоит вкладывать средства.

Он назвал это инвестициями в знания и технологическую экспертизу.

Руководитель концерна также подчеркнул, что за последние пять лет компания более чем удвоила свою стоимость, доказав способность успешно конкурировать на свободном энергетическом рынке.

Что изменится для клиентов Elektrum?

Главное изменение касается прежде всего названия и публичного позиционирования энергетической группы.

Из сообщения компании не следует, что ребрендинг сам по себе повлечёт изменение тарифов, условий действующих договоров или порядка обслуживания клиентов.

Latvenergo продолжит существовать как юридическое лицо, а Elektrum станет основным брендом, представляющим деятельность группы.

Обновлённый корпоративный сайт будет доступен по адресу elektrumgroup.com.

В состав Elektrum Group входят Latvenergo, Sadales tīkls, Elektrum Eesti, Elektrum Lietuva, Elektrum Next, Laflora Energy и другие связанные предприятия.

Напомним, в 2025 году оборот концерна Latvenergo составил 1,566 миллиарда евро, а прибыль достигла 198,809 миллиона евро.

Оборот материнской компании составил 949,824 миллиона евро, прибыль — 190,216 миллиона евро.

Таким образом, речь идёт не просто о смене вывески, а о новой стратегии позиционирования одного из крупнейших энергетических концернов Балтии, который намерен расширять деятельность на европейском рынке.