Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) не будет публично раскрывать результаты лабораторных исследований зерна, которое Россия перевозит транзитом через территорию страны. Проверки должны установить, не содержат ли грузы зерно, похищенное на оккупированных украинских территориях. Даже если такие факты будут выявлены, общественность о результатах анализов не узнает.

Результаты лабораторных проверок российского зерна, перевозимого транзитом через Латвию, не будут обнародованы. Об этом сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ). Проверки проводятся для установления происхождения зерна и выявления возможных поставок продукции, похищенной Россией на оккупированных территориях Украины.

Право проводить лабораторные исследования для определения происхождения зерна правительство предоставило Продовольственно-ветеринарной службе в сентябре. Более месяца назад ПВС отобрала образцы зерна, следовавшего транзитом из России через территорию Латвии, и направила их на лабораторный анализ.

Цель исследования — выяснить, не перевозится ли через страну так называемое «кровавое зерно», то есть сельскохозяйственная продукция, незаконно вывезенная с оккупированных украинских территорий.

Однако результаты проведенных исследований до сих пор не получены.

При этом Латвийское телевидение выяснило, что ПВС не намерена публично сообщать о результатах проверок. Это означает, что даже если лабораторные исследования укажут на украинское происхождение зерна, которое могло быть похищено Россией, соответствующая информация не станет достоянием широкой общественности.

Латвия, Украина и Великобритания договорились о совместных проверках

Тем временем Латвия продолжает развивать международное сотрудничество в области определения происхождения зерна. Неделю назад министр земледелия Улдис Аугулис подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании между Латвией, Украиной и Великобританией.

Документ предусматривает сотрудничество трех стран в совершенствовании системы проверки происхождения зерна. В частности, стороны намерены совместно развивать методы отбора проб и лабораторных исследований, позволяющие устанавливать происхождение сельскохозяйственной продукции.

Такие проверки должны помочь выявлять возможные случаи перевозки зерна, незаконно вывезенного с украинских территорий, находящихся под российской оккупацией.

При этом остается неясным, каким образом результаты исследований будут использоваться в случае обнаружения подозрительных грузов и какие меры могут быть приняты в отношении их отправителей.