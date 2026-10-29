Сейм Латвии в четверг, 29 октября, принял поправки к закону об ответственности за недостатки товаров и услуг. Новые нормы призваны усилить защиту потребителей и упростить получение компенсации за ущерб, причинённый дефектными товарами, в том числе программным обеспечением и цифровыми технологиями.

В Латвии меняют правила компенсаций за опасные товары: ответственность распространят и на программное обеспечение

Как сообщает агентство LETA, изменения связаны с внедрением европейской директивы об ответственности за дефектную продукцию, принятой Европейским парламентом и Советом ЕС 23 октября 2024 года.

Одновременно изменено название закона. Теперь он будет называться «Закон об ответственности за ущерб, причинённый товарами и услугами с недостатками».

За неисправное программное обеспечение тоже придётся отвечать

Одно из главных нововведений касается цифровых продуктов.

Согласно поправкам, понятие «товар» теперь включает программное обеспечение и файлы для цифрового производства.

В Министерстве экономики поясняют, что прежние правила ответственности необходимо привести в соответствие с реалиями цифровой эпохи и развитием экономики замкнутого цикла.

Программное обеспечение будет считаться товаром независимо от способа его поставки и использования.

Это означает, что правила ответственности распространяются не только на программы, установленные непосредственно на компьютере или другом устройстве, но и на программные решения, доступные через интернет, облачные технологии или предоставляемые в качестве услуги.

При этом информация сама по себе товаром не считается. Поэтому новые положения не распространяются на содержание цифровых файлов, например медиаматериалов, электронных книг или исходного кода программ.

Исключение также предусмотрено для свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом, если оно разработано или предоставляется на некоммерческой основе.

Покупки из-за пределов ЕС: кто ответит за опасный товар?

Ещё одно важное изменение касается продукции, которую жители Латвии приобретают непосредственно у производителей из стран, не входящих в Европейский союз.

Такие покупки становятся всё более распространёнными, однако при возникновении проблем потребителю бывает сложно добиться компенсации, поскольку производитель находится за пределами ЕС.

Новые правила должны обеспечить возможность предъявить требования об ответственности хозяйствующему субъекту, зарегистрированному в Евросоюзе.

В обычной ситуации за недостатки товара отвечает его производитель или изготовитель дефектного компонента.

Если же производитель находится за пределами ЕС, ответственность может быть возложена на импортёра или уполномоченного представителя производителя в Евросоюзе.

Таким образом, пострадавший потребитель должен получить возможность требовать возмещения ущерба, не обращаясь непосредственно к зарубежному изготовителю.

Компенсацию можно будет получить и за потерянные данные

Поправки уточняют перечень ущерба, подлежащего возмещению.

Если недостатки товара или услуги причинили вред жизни, здоровью или имуществу человека, производитель либо поставщик услуги обязан компенсировать причинённые убытки.

При этом право на возмещение распространяется и на нематериальный ущерб.

В частности, учитываться может медицински признанный и подтверждённый вред психическому здоровью, влияющий на общее состояние пострадавшего и требующий терапии или лечения.

Для оценки такого вреда может использоваться Международная классификация болезней Всемирной организации здравоохранения.

Отдельно предусмотрена компенсация за уничтожение или повреждение данных.

Например, если из-за дефекта устройства или программного обеспечения с жёсткого диска исчезли цифровые файлы, пострадавший сможет требовать возмещения соответствующего ущерба.

Компенсации также могут подлежать расходы на восстановление утраченных данных.

Предупреждение об опасности не освобождает производителя от ответственности

Министерство экономики подчёркивает, что предприниматели обязаны выпускать на рынок только безопасную продукцию.

Безопасность товара должна обеспечиваться прежде всего его конструкцией и характеристиками с учётом предполагаемого и разумно прогнозируемого использования.

При оценке наличия дефекта будут учитывать назначение изделия, особенности его эксплуатации, оформление, объективные характеристики, предполагаемый срок службы и потребности конкретных групп пользователей.

Особенно строгие требования предусмотрены для продукции, неисправность которой может представлять серьёзную угрозу жизни и здоровью.

В качестве примера министерство приводит медицинские устройства, предназначенные для поддержания жизнедеятельности человека.

При этом наличие предупреждений в инструкции или на упаковке само по себе не означает, что опасный товар можно считать безопасным.

Производитель не сможет избежать ответственности только потому, что предупредил покупателя о возможных рисках.

Дефект одного изделия может повлиять на оценку всей партии

Поправки предусматривают ещё одно существенное изменение.

Если недостаток уже доказан у одного изделия из определённой серии или партии, суд при соответствующих обстоятельствах сможет признать дефектным и другое изделие из той же партии без отдельного установления его фактического недостатка.

При оценке безопасности также будут учитываться требования законодательства Латвии и ЕС, включая нормы кибербезопасности.

Значение могут иметь и действия контролирующих органов, например распоряжения об отзыве продукции с рынка.

Однако сам по себе отзыв товара ещё не означает автоматического признания его дефектным.

Кто ответит, если товар состоит из деталей разных производителей?

Современные устройства нередко включают компоненты, изготовленные разными компаниями.

Поправки уточняют распределение ответственности в таких случаях.

Если производитель включил в свою продукцию дефектный компонент другого изготовителя, пострадавший сможет требовать компенсацию за один и тот же ущерб как от производителя готового товара, так и от производителя неисправной детали.

Отдельные правила предусмотрены и для случаев, когда компонент интегрирован в продукцию вне контроля её первоначального производителя.

Если такой компонент сам по себе считается товаром, ответственность может нести его изготовитель.

Ответственность предусмотрена и за существенно изменённые товары

Изменения затрагивают также ремонт, модернизацию и повторное использование продукции.

В Министерстве экономики отмечают, что современные товары всё чаще проектируются с расчётом на длительную эксплуатацию, возможность ремонта, повторного использования и обновления.

Если изделие подверглось существенной модификации, после чего вновь поступило на рынок или было введено в эксплуатацию, его могут рассматривать как новый товар.

В таком случае лицо, выполнившее существенные изменения вне контроля первоначального производителя, может нести ответственность как производитель модифицированной продукции.

Это связано с тем, что именно оно должно обеспечить соответствие изменённого изделия установленным требованиям безопасности.

Кто сможет требовать возмещения ущерба?

Подать требование о компенсации сможет непосредственно пострадавший.

Кроме того, такое право предусмотрено для лиц, к которым перешло право требования пострадавшего, а также для представителей, действующих от имени одного или нескольких потерпевших.

Закон предусматривает и возможность суброгации — перехода права требования компенсации от пострадавшего к другому лицу.

По мнению Министерства экономики, изменения должны обеспечить более понятные правила ответственности за дефектную продукцию и предоставить потребителям эффективные механизмы возмещения ущерба в условиях цифровизации и развития современного рынка.