На мировых фондовых биржах в среду преобладал рост котировок на фоне решения Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки без изменений и публикации финансовых результатов технологических компаний. Одновременно резко подорожали нефть и природный газ. Цена нефти Brent достигла 115,32 доллара за баррель, а европейского газа — 100,72 евро за мегаватт-час.

Мировые фондовые рынки завершили торги в среду преимущественным ростом. Инвесторы оценивали финансовые результаты крупнейших американских технологических компаний и решение Федеральной резервной системы (ФРС) США оставить процентные ставки на прежнем уровне.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в среду, как и ожидалось, сохранил целевой диапазон базовой процентной ставки на уровне 3,75–4%.

Председатель ФРС Кевин Уорш обратил внимание на рост цен на энергоносители в последние недели и связанные с этим инфляционные риски.

«Наша задача — обеспечить, чтобы относительные изменения цен в отдельных секторах не распространились на всю экономику», — заявил он.

Таким образом, американский регулятор продолжает следить за тем, чтобы подорожание отдельных товаров, прежде всего энергоносителей, не привело к более широкому росту цен.

Уолл-стрит следит за технологическими гигантами

По словам аналитика B. Riley Wealth Management Арта Хогана, главным приоритетом инвесторов на этой неделе остается оценка финансовых результатов крупнейших технологических компаний.

Особое внимание уделяется Microsoft и Alphabet, которые играют значительную роль в развитии технологий искусственного интеллекта.

На этом фоне основные американские фондовые индексы завершили среду умеренным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,2%, достигнув 52 475,10 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, до 7743,98 пункта, а технологический Nasdaq Composite также поднялся на 0,3%, до 26 549,85 пункта.

Особенно заметный рост наблюдался на южнокорейском фондовом рынке.

Акции производителя микросхем SK hynix подорожали почти на 11%, что способствовало повышению индекса Сеульской биржи Kospi более чем на 6%.

Европейские биржи показали смешанную динамику

На европейских фондовых площадках изменения были менее значительными. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,1%, до 10 694,50 пункта. Франкфуртский DAX прибавил 0,4% и достиг 25 704,02 пункта.

В то же время парижский CAC 40 снизился менее чем на 0,1%, завершив торги на отметке 7886,96 пункта.

Нефть дорожает на фоне сообщений о возможном ударе по Ирану

Значительно более выраженный рост наблюдался на энергетических рынках.

Цены на нефть повысились после сообщений о том, что США рассматривают возможность новой военной атаки на Иран после промежуточных выборов в Конгресс.

Сообщения о возможной военной операции усилили опасения участников рынка относительно дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе электронных торгов в Нью-Йорке американская нефть марки WTI подорожала на 2,9%, до 102,78 доллара за баррель. Цена североморской нефти Brent на Лондонской бирже выросла на 1,3%, достигнув 115,32 доллара за баррель.

Еще заметнее подорожал природный газ на европейском рынке.

На нидерландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) его цена повысилась на 4,85%, до 100,72 евро за мегаватт-час.

Евро немного укрепился к доллару

На валютном рынке в среду также наблюдались изменения курсов основных мировых валют. Евро укрепился по отношению к доллару США с 1,1138 до 1,1154 доллара за евро. Британский фунт подорожал с 1,3316 до 1,3320 доллара.

Американская валюта, в свою очередь, укрепилась по отношению к японской иене: курс доллара повысился со 157,90 до 158,03 иены.

Курс евро к британскому фунту вырос с 83,64 до 83,71 пенса за евро.

Таким образом, основными факторами, определявшими динамику мировых рынков в среду, стали решение ФРС, ожидания финансовых результатов технологических компаний и геополитическая напряженность, повлиявшая на цены энергоносителей.