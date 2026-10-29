Жителям Риги, похоже, удастся избежать резкого повышения стоимости отопления, которое ранее прогнозировалось на предстоящую зиму. Вместо ожидавшихся 130 евро за мегаватт-час власти рассчитывают удержать тариф на уровне 96,63 евро.

Однако этот прогноз основан на предположении о сравнительно мягкой зиме. Если ударят сильные морозы, расходы на тепло могут оказаться выше.

Об этом 29 октября после совещания правительства по вопросам энергетики сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Вместо 130 евро — 96,63 евро

Ранее предприятие Rīgas siltums предупреждало, что в течение нынешнего отопительного сезона тариф на тепло может вырасти примерно на 30% — до 130 евро за мегаватт-час.

По словам премьер-министра, такое повышение стало бы серьёзным ударом по семейным бюджетам рижан.

Однако после переговоров между Рижской думой, Rīgas siltums, ответственными министерствами и Latvenergo удалось найти решение, позволяющее существенно снизить прогнозируемый рост.

«Объективно Rīgas siltums включило в расчёты все риски. Это обязанность правления, и оно не может их не учитывать. Сейчас мы как государство берём часть рисков на себя и говорим: нет, не включайте все риски в тариф. Таким образом, от 130 евро мы пришли к 96,63 евро», — пояснил Кулбергс.

Премьер-министр также заявил, что, по имеющимся у него оценкам, такой тариф будет самым низким в странах Балтии.

При этом речь идёт о прогнозируемом уровне стоимости тепла, а не о гарантии, что тариф останется неизменным при любых обстоятельствах.

Всё зависит от погоды: что будет, если зима окажется холодной?

Главная проблема заключается в том, что новые расчёты предполагают относительно тёплую зиму.

По словам Кулбергса, если средняя температура воздуха будет находиться около плюс 1,5 градуса, тариф в декабре, январе и феврале удастся сохранить на уровне 96,63 евро за мегаватт-час.

Однако при более суровой зиме ситуация может измениться.

В частности, из-за сильных холодов возникнет необходимость запускать дополнительные отопительные котлы, что приведёт к увеличению потребления природного газа.

Эти риски в нынешний расчёт полностью не включены.

Правительство намерено ежемесячно следить за объёмами потребления газа и при необходимости корректировать принимаемые меры.

Таким образом, окончательная стоимость отопления в зимние месяцы будет зависеть не только от решений властей, но и от погодных условий.

Газ закупили дешевле биржевой цены

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс сообщил, что одним из положительных факторов стала закупка природного газа по цене, значительно более низкой, чем нынешняя биржевая.

По словам министра, приобретённых объёмов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон до марта без чрезмерных дополнительных расходов.

Витенбергс также отметил, что в Латвии начала снижаться стоимость древесной щепы, которую используют многие предприятия централизованного теплоснабжения.

Это может сдержать рост тарифов в тех самоуправлениях, где тепло производится с использованием биотоплива.

В населённых пунктах, где отопление полностью зависит от природного газа, риск более значительного подорожания остаётся выше.

Rīgas siltums могут передать под контроль Рижской думы

На правительственном совещании обсуждались не только тарифы, но и дальнейшая судьба самого предприятия Rīgas siltums.

Сейчас его акционерами являются:

Рижская дума — 49%;

Латвийское государство — 48,99%;

SIA Enerģijas risinājumi. RIX — 2%;

Latvenergo — 0,005%.

Участникам совещания представили два возможных варианта дальнейшего управления компанией.

Первый предусматривает развитие государственно-частного партнёрства.

Второй предполагает передачу контрольного пакета акций предприятия в распоряжение Рижского самоуправления.

Однако окончательного решения пока нет.

По словам Кулбергса, правительство ещё не оценивало, какая модель окажется наиболее эффективной в долгосрочной перспективе и как она может повлиять на тарифы.

Премьер-министр пообещал, что в январе будет принято политическое решение о передаче вопроса Рижской думе для окончательной оценки возможных вариантов.

Прибыль предприятия выросла, несмотря на снижение оборота

Согласно опубликованным финансовым данным, оборот концерна Rīgas siltums за финансовый год с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года составил 239,625 миллиона евро.

Это на 3,6% меньше, чем годом ранее.

При этом прибыль концерна увеличилась в несколько раз и достигла 19,888 миллиона евро.

Оборот материнской компании Rīgas siltums составил 239,618 миллиона евро, также сократившись на 3,6%.

Её прибыль выросла на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

В состав концерна входит также предприятие Rīgas BioEnerģija.

Что это означает для счетов рижан?

Главная новость заключается в том, что власти рассчитывают избежать ранее прогнозировавшегося повышения тарифа до 130 евро за мегаватт-час.

Однако уровень 96,63 евро пока нельзя считать безусловно гарантированным на всю зиму.

Если температура окажется ниже ожидаемой, расходы на производство тепла могут увеличиться, что создаст предпосылки для дополнительного пересмотра тарифа.

Кроме того, даже при неизменной цене за мегаватт-час счета жителей могут вырасти в холодные месяцы из-за увеличения фактического потребления тепла.

Поэтому окончательная сумма в квитанциях будет зависеть как от установленного тарифа, так и от погоды, энергоэффективности здания и объёма потреблённого тепла.