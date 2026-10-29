Европейская прокуратура (EPPO) расследует возможное мошенничество при проведении закупок и злоупотребление служебным положением в связи с использованием средств Европейского союза на строительство производственных зданий в Алуксненском крае.

В рамках расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски, в том числе у бывшего советника премьер-министра Мартиньша Бренциса.

При этом Центральное агентство финансов и договоров (CFLA), контролирующее использование средств фондов ЕС, заявило, что в самом ведомстве никаких уголовно-процессуальных действий не проводилось, сообщает агентство LETA.

CFLA: обысков в агентстве не было

Как сообщили в CFLA, согласно имеющейся у агентства информации, следственные действия в его помещениях в рамках уголовного процесса не проводились.

Ведомство также не располагает сведениями о проведении процессуальных действий в отношении его действующих сотрудников или о присвоении кому-либо из них процессуального статуса.

В CFLA подчеркнули, что информацию о ходе расследования, проведённых мероприятиях и причастных лицах должны предоставлять компетентные правоохранительные органы.

Кроме того, агентство пока не получило официальных сведений о масштабах расследования и обстоятельствах, которые изучают следователи.

Вместе с тем из общедоступной информации следует, что дело связано с проектом «Развитие инфраструктуры, имеющей значение для предпринимательской деятельности в Алуксненском крае».

В рамках этого проекта в 2022 году на территории самоуправления были построены три производственных здания.

Компания Cewood отрицает нарушения

Одним из предприятий, получивших помещения в новых зданиях, стала деревообрабатывающая компания SIA Cewood.

Член правления предприятия Ингарс Удрис подтвердил, что компания продолжает работать в обычном режиме и никаких ограничений её деятельности не установлено.

По словам Удриса, Cewood соблюдает действующее законодательство и выполняет все предусмотренные законом требования государственных учреждений.

Представитель компании подчеркнул, что предприятие не совершало и не допускало противоправных действий.

В чём подозревает Европейская прокуратура

Как сообщалось ранее, 28 октября KNAB по поручению Европейской прокуратуры провело обыски и другие следственные мероприятия в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением.

По версии следствия, должностные лица Алуксненского самоуправления совместно с представителями местных предприятий могли участвовать в незаконных действиях с целью получения более 1,4 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития (ERAF).

Предполагаемые нарушения могли нанести ущерб финансовым интересам как Латвии, так и Европейского союза.

Проект предусматривал строительство трёх производственных объектов, которые затем должны были сдаваться предприятиям в аренду.

Согласно условиям финансирования, арендаторов следовало определять посредством открытых, прозрачных и недискриминационных аукционов.

Однако, как утверждает EPPO, собранные доказательства указывают на то, что подозреваемые могли ввести ответственные учреждения в заблуждение и построить производственные помещения для заранее выбранных предпринимателей, нарушив условия реализации проекта.

Обыски прошли у бывшего советника премьер-министра

Следственные действия проводились также в отношении Мартиньша Бренциса — бывшего советника премьер-министра Андриса Кулбергса.

Ранее Бренцис на протяжении многих лет занимал должность заместителя директора CFLA.

В бюро премьер-министра он выполнял административные функции, координировал повестку заседаний советов по сотрудничеству и связанные с этим организационные вопросы.

Бренцис также был избран депутатом 15-го Сейма от «Объединённого списка».

При этом правоохранительные органы пока не сообщили, какой именно процессуальный статус он имеет в расследуемом деле.

Мэр Алуксне: все помещения сдавались через аукционы

Председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс подтвердил агентству LETA, что сотрудники KNAB проводили процессуальные действия в самоуправлении.

По его словам, никто из работников муниципалитета задержан не был.

«Мы предоставили KNAB все запрошенные документы, относящиеся к проекту Европейского фонда регионального развития», — сообщил Адлерс.

Глава самоуправления отверг утверждения о нарушениях при распределении производственных помещений.

По его словам, все три новых объекта были сданы в аренду по результатам аукционов.

«Самоуправление сделало всё в соответствии с действующими правилами. Мы ничего не нарушили. Просто сейчас проводятся процессуальные действия, подобные тем, которые уже имели место в других самоуправлениях Латвии», — заявил Адлерс.

На что потратили почти 1,45 миллиона евро

Проект предусматривал строительство трёх производственных зданий в Алуксненском крае.

Объекты были возведены в 2022 году по следующим адресам:

Улица Меркеля, 20, Алуксне — 474 613,21 евро.

Объект «Grantskalni», Яунлайценская волость — 476 212,14 евро.

Объект «Zariņi», Яунлайценская волость — 497 266,16 евро.

Общая стоимость строительства составила 1 448 091,51 евро.

Проект финансировался при поддержке Европейского фонда регионального развития.

Его целью было создание инфраструктуры для предпринимательской деятельности, новых рабочих мест, привлечение частных инвестиций, восстановление деградировавших территорий и обеспечение устойчивого развития края.

В своё время самоуправление объясняло необходимость строительства тем, что одним из главных препятствий для развития малого и среднего бизнеса в регионе является нехватка подходящих производственных помещений.

Проект разрабатывался с учётом потребностей местных предпринимателей.

Во время обысков изъяли деньги и боеприпасы

По информации Европейской прокуратуры, во время следственных мероприятий правоохранительные органы изъяли документы и наличные деньги.

Кроме того, были обнаружены и изъяты боеприпасы.

Более подробных сведений EPPO пока не предоставила. В частности, неизвестно, сколько человек в общей сложности фигурирует в уголовном деле.

Ранее KNAB подтвердило, что проводит процессуальные действия в рамках уголовного производства, начатого Европейской прокуратурой 11 февраля 2026 года.

EPPO занимается расследованием и уголовным преследованием преступлений, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза. К ним относятся мошенничество с европейскими средствами, коррупция, отмывание денег и другие финансовые преступления.

Расследование продолжается. Виновность конкретных лиц может быть установлена только вступившим в силу судебным решением.