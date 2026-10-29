Повышение цен на энергоресурсы, в том числе подорожание отопления в новом отопительном сезоне, может в ближайшие месяцы снизить потребительскую активность жителей Латвии. Такой прогноз высказала экономист Дайна Паула.

В то же время экономический рост и более низкая, чем ожидалось ранее, инфляция способствуют укреплению покупательной способности населения.

Доходы растут, но жители предпочитают откладывать деньги

По словам экономиста, в течение первых девяти месяцев года жители Латвии продолжали увеличивать остатки средств на банковских вкладах.

Данные Центрального статистического управления (CSP) также свидетельствуют, что в 2024 и 2025 годах домохозяйства активно восстанавливали накопления, сократившиеся в предыдущие периоды.

Постепенно уровень сбережений по отношению к располагаемым доходам приближается к среднему показателю за пять лет, предшествовавших пандемии COVID-19.

Хотя доходы населения растут медленнее, чем в прошлом году, их увеличение остаётся достаточно устойчивым.

Это позволяет жителям одновременно продолжать формировать финансовые резервы и немного увеличивать повседневные расходы.

Однако предстоящие платежи за отопление и другие энергоресурсы могут изменить ситуацию.

Торговля быстро восстановилась после августовской бури

Экономист отмечает, что розничная торговля сравнительно быстро оправилась от последствий августовской бури.

Из-за непогоды отдельные магазины в течение нескольких дней не могли полноценно работать, однако в целом сектор продемонстрировал восстановление.

По сезонно скорректированным данным, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в третьем квартале увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Настроения потребителей также стали менее пессимистичными.

По мнению Паулы, на это могли повлиять снижение налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, уменьшение акциза на топливо, а также надежды на выполнение предвыборных обещаний политиков.

Почему рождественские товары появились в магазинах так рано?

Дайна Паула обратила внимание и на раннее появление рождественских товаров на полках магазинов.

По её оценке, это может объясняться не только стремлением торговцев равномернее распределить рабочую нагрузку в течение квартала.

Свою роль могли сыграть и проблемы с транспортировкой товаров и логистикой, вызванные геополитической напряжённостью.

В результате торговые предприятия могут стремиться заранее обеспечить наличие праздничного ассортимента.

Продажи непродовольственных товаров заметно выросли

Согласно данным Центрального статистического управления, в сентябре 2026 года оборот предприятий розничной торговли Латвии в сопоставимых ценах увеличился на 4,5% по сравнению с сентябрём прошлого года.

При этом динамика в отдельных сегментах существенно различалась.

Продажи продуктов питания выросли на 0,3%.

Продажи непродовольственных товаров, без учёта автомобильного топлива, увеличились на 9,3%.

Розничные продажи автомобильного топлива сократились на 0,8%.

Таким образом, основной вклад в рост розничной торговли внесли непродовольственные товары.

Что ждёт покупателей в ближайшие месяцы?

По оценке экономиста Банка Латвии, экономика страны в этом году развивается быстрее, чем предполагалось в весенних прогнозах.

Одновременно более умеренная инфляция поддерживает покупательную способность жителей.

Тем не менее рост расходов на энергоресурсы способен сдержать потребление в ближайшие месяцы.

Особенно заметным этот фактор может стать в отопительный сезон, когда домохозяйствам приходится направлять большую часть семейного бюджета на оплату коммунальных услуг.

В результате даже при продолжающемся росте доходов жители могут осторожнее относиться к необязательным покупкам, отдавая предпочтение накоплениям и обязательным расходам.