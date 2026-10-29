Повышение цен на энергоресурсы, в том числе подорожание отопления в новом отопительном сезоне, может в ближайшие месяцы снизить потребительскую активность жителей Латвии. Такой прогноз высказала экономист Дайна Паула.
В то же время экономический рост и более низкая, чем ожидалось ранее, инфляция способствуют укреплению покупательной способности населения.
Доходы растут, но жители предпочитают откладывать деньги
По словам экономиста, в течение первых девяти месяцев года жители Латвии продолжали увеличивать остатки средств на банковских вкладах.
Данные Центрального статистического управления (CSP) также свидетельствуют, что в 2024 и 2025 годах домохозяйства активно восстанавливали накопления, сократившиеся в предыдущие периоды.
Постепенно уровень сбережений по отношению к располагаемым доходам приближается к среднему показателю за пять лет, предшествовавших пандемии COVID-19.
Хотя доходы населения растут медленнее, чем в прошлом году, их увеличение остаётся достаточно устойчивым.
Это позволяет жителям одновременно продолжать формировать финансовые резервы и немного увеличивать повседневные расходы.
Однако предстоящие платежи за отопление и другие энергоресурсы могут изменить ситуацию.
Торговля быстро восстановилась после августовской бури
Экономист отмечает, что розничная торговля сравнительно быстро оправилась от последствий августовской бури.
Из-за непогоды отдельные магазины в течение нескольких дней не могли полноценно работать, однако в целом сектор продемонстрировал восстановление.
По сезонно скорректированным данным, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в третьем квартале увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.
Настроения потребителей также стали менее пессимистичными.
По мнению Паулы, на это могли повлиять снижение налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, уменьшение акциза на топливо, а также надежды на выполнение предвыборных обещаний политиков.
Почему рождественские товары появились в магазинах так рано?
Дайна Паула обратила внимание и на раннее появление рождественских товаров на полках магазинов.
По её оценке, это может объясняться не только стремлением торговцев равномернее распределить рабочую нагрузку в течение квартала.
Свою роль могли сыграть и проблемы с транспортировкой товаров и логистикой, вызванные геополитической напряжённостью.
В результате торговые предприятия могут стремиться заранее обеспечить наличие праздничного ассортимента.
Продажи непродовольственных товаров заметно выросли
Согласно данным Центрального статистического управления, в сентябре 2026 года оборот предприятий розничной торговли Латвии в сопоставимых ценах увеличился на 4,5% по сравнению с сентябрём прошлого года.
При этом динамика в отдельных сегментах существенно различалась.
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Продажи продуктов питания выросли на 0,3%.
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Продажи непродовольственных товаров, без учёта автомобильного топлива, увеличились на 9,3%.
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Розничные продажи автомобильного топлива сократились на 0,8%.
Таким образом, основной вклад в рост розничной торговли внесли непродовольственные товары.
Что ждёт покупателей в ближайшие месяцы?
По оценке экономиста Банка Латвии, экономика страны в этом году развивается быстрее, чем предполагалось в весенних прогнозах.
Одновременно более умеренная инфляция поддерживает покупательную способность жителей.
Тем не менее рост расходов на энергоресурсы способен сдержать потребление в ближайшие месяцы.
Особенно заметным этот фактор может стать в отопительный сезон, когда домохозяйствам приходится направлять большую часть семейного бюджета на оплату коммунальных услуг.
В результате даже при продолжающемся росте доходов жители могут осторожнее относиться к необязательным покупкам, отдавая предпочтение накоплениям и обязательным расходам.
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